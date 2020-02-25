Arenadata выпустила Arenadata Hadoop 2.1.2

Arenadata представила минорную версию Arenadata Hadoop 2.1.2 (ADH 2.1.2), включающую два новых сервиса Airflow и Solr, а также поддержку YARN on GPU с целью использования видеокарт для вычислений.

Благодаря нововведениям пользователи Arenadata Hadoop получат возможность запускать задачи внутри Hadoop с использованием GPU-машин. Классический пример — это Spark. Внутри него можно писать код, который будет использовать CUDA ядра и быструю память GPU-машин.

«Версия Arenadata Hadoop 2.1.2 позволит ускорить работу Spark с использованием аппаратного обеспечения видеокарт. При этом вся функциональность нашего продукта сохранится. Также мы внесли в новую версию несколько исправлений и изменений функционирования сервисов, добавили более глубокие чеки сервисов проверки работоспособности, их интеграционные проверки взаимодействия между собой», — сказал Александр Ермаков, технический директор Arenadata.