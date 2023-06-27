Arenadata QuickMarts получил сертификат соответствия ФСТЭК

Arenadata QuickMarts (ADQM) получил сертификат соответствия ФСТЭК РФ №4682 от 8 июня 2023 года. Теперь колоночная СУБД корпоративного уровня, построенная на базе Open Source технологии, соответствует самым высоким законодательным требованиям к отечественным решениям.

Документ удостоверяет, что Arenadata QuickMarts сертифицирована по требованиям 6-го уровня доверия и технических условий. Согласно сертификату, ADQM соответствует требованиям по безопасности информации, установленным в документе «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий».

На основе технических заключений Arenadata QuickMarts внесена в государственный реестр системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации от 8 июня 2023 года. Полученный сертификат ФСТЭК действителен до 8 июня 2028 года.

«Arenadata QuickMarts стала второй СУБД от Arenadata, получившей сертификат соответствия ФСТЭК. Наши действующие и потенциальные клиенты благодаря этому могут не только выполнить предъявляемые к ним требования по информационной безопасности, но и выбирать, с помощью какой именно из наших сертифицированных технологий это сделать», — отмечает Александр Ермаков, технический директор Arenadata.

Arenadata QuickMarts (ADQM) — кластерная колоночная система управления базами данных, созданная на основе ClickHouse, с корпоративной поддержкой, расширенным функционалом и дополнительным контролем качества релизов. С её помощью компании могут в режиме реального времени генерировать аналитические отчёты разного плана, используя большие объёмы информации, хранящейся в плоских витринах. Как показывают результаты проведённого сравнения, Arenadata QuickMarts в 5 раз быстрее выполняет ключевые аналитические запросы, чем другие решения, присутствующие на российском рынке.