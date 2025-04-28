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Apache Impala

Apache Impala


28.04.2025 Arenadata официально представила облачную платформу Arenadata One 1
16.05.2024 Arenadata Catalog расширяет возможности управления данными в экосистеме Arenadata Hadoop 1
25.10.2023 Arenadata Hadoop теперь обрабатывает данные с кратно большей производительностью 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Apache Impala и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 262 2
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 18 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9603 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1172 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 784 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12221 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5506 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 620 1
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 264 1
Data Lineage - Линия данных - Происхождение данных - процесс отслеживания перемещения данных от их источника до конечных точек 15 1
MPP - Massively Parallel Processing - Массивно-параллельные вычисления - Кластерная инфраструктура с массово-параллельной обработкой данных 45 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5256 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67402 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5889 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11655 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6794 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52254 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12768 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20363 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 287 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 355 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 43 2
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 79 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1006 2
Apache Hadoop 437 2
Cloudera CDP - Cloudera Data Platform 8 1
NCSoft Lineage 96 1
ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 17 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 583 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1713 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 62 1
Новоселов Иван 34 1
Тимчур Александр 2 1
Ермаков Александр 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 147876 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52250 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4953 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8943 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356425, в очереди разбора - 758712.
Создано именных указателей - 173689.
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