Новая версия Arenadata Streaming поддерживает Astra Linux

Arenadata выпустила новый релиз продукта для потоковой обработки данных Arenadata Streaming (ADS), включивший в себя поддержку операционной системы Astra Linux. Функционал уже доступен пользователям.

Совместимость с российской операционной системой Astra Linux — долгожданный шаг для клиентов Arenadata и ГК «Астра», использующих ADS. Это означает, что продукт подходит для широкого спектра корпоративных ИТ-инфраструктур, включая нуждающихся в повышенном уровне защищенности.

«Для клиентов Arenadata важен высокий уровень информационной безопасности. И новый релиз Arenadata Streaming, получивший поддержку Astra Linux, позволит им использовать сертифицированную по высочайшему уровню доверия операционную систему. Для этого мы провели большую работу в части изменения механизмов конфигурации системы управления сервисами и компонентами под новую операционную систему», — прокомментировал обновление функционала ADS Александр Ермаков, технический директор Arenadata.

Новый релиз Arenadata Streaming включил и другие изменения. Был переработан функционал управления пользователями в интерфейсе универсального оркестратора гибридного ландшафта Arenadata Cluster Manager (ADCM) и индивидуальные настройки сервисов для одного или группы хостов. А также исправлен ряд известных проблем.

Arenadata Streaming — масштабируемая отказоустойчивая система для потоковой обработки данных в режиме реального времени, адаптированная для корпоративного использования и построенная на базе Open Source технологий Apache Kafka и Apache Nifi. Продукт включает систему мониторинга и управления, поддержку расширенной безопасности, а также ряд дополнительных инструментов для реализации репликации, проверки качества данных и других необходимых для продуктовой эксплуатации функций.

Arenadata Streaming позволяет:





строить потоковые конвейеры данных в реальном времени, которые надежно передают данные между системами или приложениями;

разрабатывать потоковые приложения в реальном времени, преобразующие или реагирующие на потоки данных;

хранить потоки записей отказоустойчивым долговечным способом;

разграничивать права доступа к потокам данных.





На Arenadata Streaming получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Помимо этого, продукт включен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

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Arenadata — вендор системного ПО для сбора и обработки данных, который создает продукты на базе свободного программного обеспечения с 2017 г. Компания является активным коммитером в Open Source, вносит вклад в развитие Greenplum, ClickHouse и Hadoop. ПО Arenadata является альтернативой системам Oracle, Teradata, SAP, IBM и Vertica. Все продукты компании объединены в платформу данных с общим центром управления. Это позволяет ускорить и автоматизировать установку, настройку и обновление всех data-сервисов, а также организовать сбор, хранение и различного типа обработку данных в гибридной ИТ-инфраструктуре (bare metal, clouds, multi clouds). Техническая зрелость продуктов Arenadata позволяет быстро имплементировать код ПО в состав прикладных решений и программных продуктов других вендоров.