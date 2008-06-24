Google уважают больше Microsoft Компания Harris Interactive опубликовала новый рейтинг компаний с самой лучшей репутацией в США. Первое место в этом списке заняла компания Google, тогда как Microsoft, лидировавшая в прошлом году, пере

Harris получила контракт на производство ВОЛС для F-22 Как сообщает F-16.net, корпорация Harris получила пятилетний контракт стоимостью $30 млн. на поставку компонентов бортовых волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) истребителя пятого поколения F-22A Raptor. Помимо этого, в рамка

LG и Harris подключат мобильники к телевышкам Компании Harris и LG Electronics объявили во вторник о намерении совместно разработать оборудование для телевышек, позволяющее принимать цифровое вещание на мобильных телефонах, автомобильных плеерах, к

NEC инициировала судебные разбирательства с Harris Японская компания NEC подала жалобу в американский суд штата Калифорния на компанию Harris Corporation и ее дочернюю компанию Harris Canada. Потерпевшая сторона заявляет

Harris Interactive: медицинская информация все больше интересует пользователей Сети Согласно данным исследовательской компании Harris Interactive, число пользователей интернета в США, которые ищут в Сети информацию, связанную с проблемами здоровья, возросло с 54 млн. человек в 1998 г. до 110 млн., зафиксированнных в 20

Harris Interactive посчитала американцев в Сети Согласно данным исследовательской компании Harris Interactive, интернет-аудитория США составляет 66% взрослого населения страны, достигая 137 млн. человек. Это на 2% больше аналогичного показателя, зафиксированного в октябре 2001 г. Свы

"БЕЛТЕЛ" стала дистрибьютором продукции Harris Corporation по по России и странам СНГ ютором по России и странам СНГ одного из ведущих в мире поставщиков радиорелейных систем - компании Harris Corporation. Крупнейшие телекоммуникационные компании мира в 2000 - 2001 г.г. прошли ч

Harris Interactive отозвала свой иск против Microsoft Компания Microsoft Corp. объявила 7 сентября, что достигла соглашения с сетевой маркетинговой компанией Harris Interactive Inc., и та отзовет свой иск против Microsoft, сообщает SV.com. Со своей стороны Microsoft обещала обеспечить прохождение электронных писем с анкетами Harris Interactiv

Маркетинговая компания Harris Interactive отозвала свой иск против AOL Компания Harris Interactive Inc., занимающаяся маркетинговыми исследованиями в Сети, заявила, что отзывает свой иск против провайдера America Online Inc. (AOL). Компания объяснила это тем, что AOL верну

Harris Interactive подала в суд на Microsoft, AOL и ряд других провайдеров за отказ в доставке электронной почты Компания Harris Interactive, занимающаяся опросами в интернете, подала в суд на Microsoft Corp. и America Online Inc. (AOL), а также ряд других интернет-провайдеров по поводу отказа доставки электронной

Harris приобретёт отделение TRT Lucent, специализирующееся разработке оборудования для выделенных радиолиний Компания Harris сообщила о своём намерении приобрести подразделение TRT Lucent Technologies, специализирующееся на производстве оборудования для передачи данных по выделенным радиолиниям. Линия продукто

Harris Corporation установила новые антенны на спутнике связи Garuda 1 Корпорация Harris завершила установку двух рефлекторов на спутнике Garuda 1. Новые антенны диаметром 12 метров являются самыми крупными из всех устанавливаемых на коммерческие спутники. Garuda 1, построен