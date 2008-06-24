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L3Harris Technologies Harris Corporation
СОБЫТИЯ
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|24.06.2008
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Google уважают больше Microsoft
Компания Harris Interactive опубликовала новый рейтинг компаний с самой лучшей репутацией в США. Первое место в этом списке заняла компания Google, тогда как Microsoft, лидировавшая в прошлом году, пере
|24.08.2007
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Harris получила контракт на производство ВОЛС для F-22
Как сообщает F-16.net, корпорация Harris получила пятилетний контракт стоимостью $30 млн. на поставку компонентов бортовых волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) истребителя пятого поколения F-22A Raptor. Помимо этого, в рамка
|04.04.2007
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LG и Harris подключат мобильники к телевышкам
Компании Harris и LG Electronics объявили во вторник о намерении совместно разработать оборудование для телевышек, позволяющее принимать цифровое вещание на мобильных телефонах, автомобильных плеерах, к
|09.11.2004
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NEC инициировала судебные разбирательства с Harris
Японская компания NEC подала жалобу в американский суд штата Калифорния на компанию Harris Corporation и ее дочернюю компанию Harris Canada. Потерпевшая сторона заявляет
|04.06.2002
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Harris Interactive: медицинская информация все больше интересует пользователей Сети
Согласно данным исследовательской компании Harris Interactive, число пользователей интернета в США, которые ищут в Сети информацию, связанную с проблемами здоровья, возросло с 54 млн. человек в 1998 г. до 110 млн., зафиксированнных в 20
|19.04.2002
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Harris Interactive посчитала американцев в Сети
Согласно данным исследовательской компании Harris Interactive, интернет-аудитория США составляет 66% взрослого населения страны, достигая 137 млн. человек. Это на 2% больше аналогичного показателя, зафиксированного в октябре 2001 г. Свы
|24.05.2001
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"БЕЛТЕЛ" стала дистрибьютором продукции Harris Corporation по по России и странам СНГ
ютором по России и странам СНГ одного из ведущих в мире поставщиков радиорелейных систем - компании Harris Corporation. Крупнейшие телекоммуникационные компании мира в 2000 - 2001 г.г. прошли ч
|08.09.2000
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Harris Interactive отозвала свой иск против Microsoft
Компания Microsoft Corp. объявила 7 сентября, что достигла соглашения с сетевой маркетинговой компанией Harris Interactive Inc., и та отзовет свой иск против Microsoft, сообщает SV.com. Со своей стороны Microsoft обещала обеспечить прохождение электронных писем с анкетами Harris Interactiv
|09.08.2000
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Маркетинговая компания Harris Interactive отозвала свой иск против AOL
Компания Harris Interactive Inc., занимающаяся маркетинговыми исследованиями в Сети, заявила, что отзывает свой иск против провайдера America Online Inc. (AOL). Компания объяснила это тем, что AOL верну
|02.08.2000
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Harris Interactive подала в суд на Microsoft, AOL и ряд других провайдеров за отказ в доставке электронной почты
Компания Harris Interactive, занимающаяся опросами в интернете, подала в суд на Microsoft Corp. и America Online Inc. (AOL), а также ряд других интернет-провайдеров по поводу отказа доставки электронной
|28.04.2000
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Harris приобретёт отделение TRT Lucent, специализирующееся разработке оборудования для выделенных радиолиний
Компания Harris сообщила о своём намерении приобрести подразделение TRT Lucent Technologies, специализирующееся на производстве оборудования для передачи данных по выделенным радиолиниям. Линия продукто
|24.04.2000
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Harris Corporation установила новые антенны на спутнике связи Garuda 1
Корпорация Harris завершила установку двух рефлекторов на спутнике Garuda 1. Новые антенны диаметром 12 метров являются самыми крупными из всех устанавливаемых на коммерческие спутники. Garuda 1, построен
|09.12.1999
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Бывший глава администрации Intuit Bill Harris стал главой администрации X.com
ть за развитием производства. X.com разработала Интернет-платформу, интегрирующую потребительские банковские и инвестиционные услуги. Главным инвестором X является Sequoia Capital. На новой должности Harris планирует возродить Quicken.com и обратить внимание на сферу Интернет-услуг, уже сейчас приносящую компании порядка 20% от общего дохода.
L3Harris Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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