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L3Harris Technologies Harris Corporation

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.06.2008 Google уважают больше Microsoft

Компания Harris Interactive опубликовала новый рейтинг компаний с самой лучшей репутацией в США. Первое место в этом списке заняла компания Google, тогда как Microsoft, лидировавшая в прошлом году, пере
24.08.2007 Harris получила контракт на производство ВОЛС для F-22

Как сообщает F-16.net, корпорация Harris получила пятилетний контракт стоимостью $30 млн. на поставку компонентов бортовых волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) истребителя пятого поколения F-22A Raptor. Помимо этого, в рамка
04.04.2007 LG и Harris подключат мобильники к телевышкам

Компании Harris и LG Electronics объявили во вторник о намерении совместно разработать оборудование для телевышек, позволяющее принимать цифровое вещание на мобильных телефонах, автомобильных плеерах, к
09.11.2004 NEC инициировала судебные разбирательства с Harris

Японская компания NEC подала жалобу в американский суд штата Калифорния на компанию Harris Corporation и ее дочернюю компанию Harris Canada. Потерпевшая сторона заявляет

04.06.2002 Harris Interactive: медицинская информация все больше интересует пользователей Сети

Согласно данным исследовательской компании Harris Interactive, число пользователей интернета в США, которые ищут в Сети информацию, связанную с проблемами здоровья, возросло с 54 млн. человек в 1998 г. до 110 млн., зафиксированнных в 20
19.04.2002 Harris Interactive посчитала американцев в Сети

Согласно данным исследовательской компании Harris Interactive, интернет-аудитория США составляет 66% взрослого населения страны, достигая 137 млн. человек. Это на 2% больше аналогичного показателя, зафиксированного в октябре 2001 г. Свы
24.05.2001 "БЕЛТЕЛ" стала дистрибьютором продукции Harris Corporation по по России и странам СНГ

ютором по России и странам СНГ одного из ведущих в мире поставщиков радиорелейных систем - компании Harris Corporation. Крупнейшие телекоммуникационные компании мира в 2000 - 2001 г.г. прошли ч
08.09.2000 Harris Interactive отозвала свой иск против Microsoft

Компания Microsoft Corp. объявила 7 сентября, что достигла соглашения с сетевой маркетинговой компанией Harris Interactive Inc., и та отзовет свой иск против Microsoft, сообщает SV.com. Со своей стороны Microsoft обещала обеспечить прохождение электронных писем с анкетами Harris Interactiv
09.08.2000 Маркетинговая компания Harris Interactive отозвала свой иск против AOL

Компания Harris Interactive Inc., занимающаяся маркетинговыми исследованиями в Сети, заявила, что отзывает свой иск против провайдера America Online Inc. (AOL). Компания объяснила это тем, что AOL верну
02.08.2000 Harris Interactive подала в суд на Microsoft, AOL и ряд других провайдеров за отказ в доставке электронной почты

Компания Harris Interactive, занимающаяся опросами в интернете, подала в суд на Microsoft Corp. и America Online Inc. (AOL), а также ряд других интернет-провайдеров по поводу отказа доставки электронной
28.04.2000 Harris приобретёт отделение TRT Lucent, специализирующееся разработке оборудования для выделенных радиолиний

Компания Harris сообщила о своём намерении приобрести подразделение TRT Lucent Technologies, специализирующееся на производстве оборудования для передачи данных по выделенным радиолиниям. Линия продукто
24.04.2000 Harris Corporation установила новые антенны на спутнике связи Garuda 1

Корпорация Harris завершила установку двух рефлекторов на спутнике Garuda 1. Новые антенны диаметром 12 метров являются самыми крупными из всех устанавливаемых на коммерческие спутники. Garuda 1, построен
09.12.1999 Бывший глава администрации Intuit Bill Harris стал главой администрации X.com

ть за развитием производства. X.com разработала Интернет-платформу, интегрирующую потребительские банковские и инвестиционные услуги. Главным инвестором X является Sequoia Capital. На новой должности Harris планирует возродить Quicken.com и обратить внимание на сферу Интернет-услуг, уже сейчас приносящую компании порядка 20% от общего дохода.

Публикаций - 90, упоминаний - 96

L3Harris Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25748 13
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
Dell EMC 5176 6
Google LLC 12656 6
Samsung Electronics 11038 4
Dell Technologies - Dell Computer 2217 4
Intel Corporation 12797 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
Siemens AG - Siemens Group 2670 3
Amazon Inc - Amazon.com 3266 3
Apple Inc 13117 3
Meta Platforms - Facebook 4615 3
IBM - International Business Machines Corp 9693 3
HP Inc. 5880 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 3
AOL Inc - America Online 1883 3
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1320 3
Mitel Corp - Mitel Networks 60 2
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 80 2
Avaya Tenovis - Bosch Telecom - Deutsche Privat Telephon Gesellschaft - Telefonbau und Normalzeit, T&N - Telenorma 12 2
Ростелеком 10920 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 2
Cisco Systems 5366 2
Qualcomm Technologies 1968 2
LG Electronics 3732 2
Oracle Corporation 7069 2
HP EDS - Electronic Data Systems 239 2
Xerox - The Haloid Company 1168 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9500 2
Canon 1438 2
Philips 2099 2
Sony 6732 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
Lenovo Motorola 3563 2
Adobe Systems 1594 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Sophos - SophosLabs 436 2
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1420 2
Lockheed Martin 777 7
Coca-Cola Company 261 4
eBay Inc 1640 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 3
General Mills 9 2
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 2
Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson 2 2
Газпром ПАО 1490 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2414 2
Boeing 1031 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 594 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Sequoia Capital 115 2
Berkshire Hathaway 34 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 320 2
Honda Motor Company - HND 240 2
Россети Ленэнерго 1698 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 2
General Dynamics 60 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 1
NGI Fund 36 1
ЗМС - Завод МетроСтандарт 5 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 1
RBC Royal Bank of Canada - Королевский банк Канады 17 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 723 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 200 1
Helly Hansen - Хелли Хансен 1 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 29 1
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 1
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 1
Stellantis - Maserati 14 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 25 1
Heinz - Хайнц 26 1
Телко Медиа 11 1
TGG - The Gores Group - Gores Technology Partners 19 1
Citgo Petroleum Corporation 1 1
Permira 21 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5953 5
Судебная власть - Judicial power 2488 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5417 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1681 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13746 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1891 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 422 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 665 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3873 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3192 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 304 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 550 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 29 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
Совет судей Российской Федерации 13 1
U.S. Department of Commerce - United States Census Bureau, Bureau of the Census - Бюро переписи населения США 30 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3578 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 757 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2869 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4941 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 458 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1501 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1537 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2128 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 683 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1592 1
Федеральное казначейство России 1945 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6507 2
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
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Nintendo Wii Balance Board 17 2
Aquiline Capital Partners - Quicken 26 2
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Apple iPhone - серия смартфонов 7604 2
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Google Keep 34 2
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Nintendo DS - игровая консоль 340 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
Seiko Epson Stylus 149 1
IBM Roadrunner 29 1
Audacity GNU GPL 15 1
Xerox - Lexmark CX, CS, MX - серия МФУ - Lexmark C - Lexmark E - Lexmark T - Lexmark W - Lexmark J - Lexmark X - серия принтеров 35 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph PDS - Intergraph Plant Design System - Intergraph CADWorx Plant Design Suite 7 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - National Security Space Launch (NSSL) - Evolved Expendable Launch Vehicle (EELV 13 1
Salesforce Commerce Cloud 1 1
Magento CMS - eCommerce-платформа 5 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Direct Connect 3 1
PTC Creo Parametric - PTC Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 42 1
Intuit TurboTax 10 1
Olympus Camedia - Olympus Camedia TruePrint 27 1
Nokia 3650 25 1
Nokia 6200 4 1
BlackBerry - серия коммуникаторов 57 1
Motorola Dimetra IP 10 1
NetApp ONTAP 69 1
Apple iPad 4003 1
Apple iOS 8562 1
Цуцкарев Кирилл 7 2
Усиков Сергей 3 2
Dylan Bob - Дилан Боб 12 2
White Shaun - Уайт Шон 12 2
Ульянов Владимир 162 2
Дрожжинов Владимир 30 1
Герман Андрей 24 1
Стрелкова Елена 5 1
Кочуров Евгений 15 1
Стаханов Евгений 21 1
Белова Наталья 7 1
Гарринчев Сергей 5 1
Пономаренко Максим 6 1
Горелов Сергей 3 1
Студеникин Сергей 2 1
Коростелев Сергей 3 1
Казимиров Дмитрий 1 1
Mintz Bob - Минтц Боб 2 1
Попова Светлана 3 1
Саидов Аскер 8 1
Бирфельд Илья 1 1
Belmonte Nick - Бельмонте Ник 1 1
Cullinan Jim - Куллинан Джим - Кулинан Джим 15 1
Kundra Vivek - Кундра Вивек 25 1
Van Roekel Steven - Ван Рокель Стивен 16 1
Hardwick Dak - Хардвик Дак 1 1
Evans Gloria - Эванс Глория 1 1
Harrington Daniel - Харрингтон Даниэль 3 1
Chapek Bob - Чапек Боб 2 1
Seraphin Arun - Серафин Арун 1 1
Лазебникова Наталия 1 1
Janosko Francis - Яноско Френсис 2 1
Olson Erik - Олсон Эрик 2 1
Rudin Gary - Рудин Гэри 1 1
Teresa Takai - Такай Тереза 2 1
Krane David - Крейн Дэвид 6 1
Baker Roger - Бейкер Роджер 4 1
Corrin Tanya - Коррин Таня 2 1
Segre Paul - Сегре Пол 9 1
Smith Paul - Смит Пол 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54658 53
Россия - РФ - Российская федерация 165556 17
Европа 24936 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13802 8
Франция - Французская Республика 8164 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14798 7
США - Калифорния 4823 6
Япония 13787 5
Канада 5073 5
Германия - Федеративная Республика 13193 5
Великобритания - графство Оксфордшир - Оксфорд 52 3
Африка - Африканский регион 3637 3
Италия - Итальянская Республика 4500 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1512 3
Испания - Королевство 3830 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19056 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 2
Южная Корея - Республика 7039 2
Азия - Азиатский регион 5908 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Швеция - Королевство 3777 2
Финляндия - Финляндская Республика 3694 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19480 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8536 2
Америка - Американский регион 2205 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3454 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3654 2
Ближний Восток 3147 2
Россия - СФО - Новосибирск 4860 2
Болгария - Республика 799 2
США - Хантсвилл 59 1
США - Теннесси - Ок-Ридж 8 1
США - Калифорния - Южная Калифорния 7 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47475 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3435 1
Земля - планета Солнечной системы 10846 1
Беларусь - Белоруссия 6276 1
Индия - Bharat 5860 1
Америка Южная 884 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57486 14
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8797 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33615 6
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