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Коростелев Сергей


27.03.2025 «М.Видео-Эльдорадо» запустила проект по автоматизированной уборке магазинов с помощью роботов Qrobotics 1
25.09.2023 Внедрение технологии «умный магазин» позволит «М.видео-Эльдорадо» снизить энергопотребление до 1,5 раза 1
10.04.2009 Какие ИТ нужны госсектору 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Коростелев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1056 1
Dell EMC 5038 1
Siemens AG - Siemens Group 2597 1
Philips 2058 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Информтехника ГК 32 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 125 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Avaya Tenovis - Bosch Telecom - Deutsche Privat Telephon Gesellschaft - Telefonbau und Normalzeit, T&N - Telenorma 12 1
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
Harris Corporation 88 1
Mitel Corp - Mitel Networks 58 1
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Совет судей Российской Федерации 13 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 186 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 28 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 1
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19999 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8195 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2982 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4063 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24731 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2204 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11562 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1286 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12678 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1074 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1273 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11754 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1061 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2241 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 871 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2560 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5935 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5115 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1391 1
FinTech - Банковская карта виртуальная - цифровая банковская карта 110 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1738 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 500 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3454 1
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange 294 1
Видеокамера - Camcorder 2278 1
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EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 792 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1794 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3123 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12120 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13448 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1050 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3992 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 95 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3261 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 113 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 48 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 178 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 399 1
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 18 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1440 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 138 1
Медведев Дмитрий 1656 1
Чиркунов Олег 11 1
Паршин Максим 317 1
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Подобайло Николай 16 1
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Усиков Сергей 3 1
Казак Максим 162 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146658 1
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Финляндия - Финляндская Республика 3618 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2957 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1488 1
Испания - Каталония - Барселона 744 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17613 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29592 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9986 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5511 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6239 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8878 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2860 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10068 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7048 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1903 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 376 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7706 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6789 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6394 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3588 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24439 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1925 1
Трейд-ин - Trade-in 179 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 537 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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