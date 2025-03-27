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Коростелев Сергей
Коростелев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1656 1
|Чиркунов Олег 11 1
|Паршин Максим 317 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Брауде-Золотарев Михаил 23 1
|Подобайло Николай 16 1
|Пономаренко Максим 6 1
|Дрожжинов Владимир 30 1
|Ельцин Борис. 89 1
|Казимиров Дмитрий 1 1
|Усиков Сергей 3 1
|Казак Максим 162 1
|Герман Андрей 24 1
|Стрелкова Елена 5 1
|IDC - International Data Corporation 4912 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 1
|The Economist Intelligence Unit 41 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 537 1
|INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
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