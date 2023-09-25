Внедрение технологии «умный магазин» позволит «М.видео-Эльдорадо» снизить энергопотребление до 1,5 раза

Группа «М.видео-Эльдорадо» запустила пилот по подключению магазинов к интеллектуальной системе автоматизированного управления электропотреблением с помощью IoT-устройств (умных датчиков, контроллеров и специального ПО). Решение будет реализовано в 650 магазинах по всей стране в течение трёх лет. По итогам первых месяцев пилота в девяти «умных» магазинах расходы на электроэнергию снизились в 1,5 раза по сравнению с сопоставимыми розничными объектами. В целом по итогам года технология позволит сэкономить уже около 11% расходов на электроэнергию розничной сети.

В рамках стратегии устойчивого развития «М.видео» и «Эльдорадо» в розничной сети переходят на энергоэффективное оборудование, а также полностью перевели 90% магазинов на современное LED-освещение, что позволяет снизить энергопотребление на иллюминацию в два раза. При этом эффективность светодиодного освещения в три раза выше по сравнению с люминесцентным при многократном снижении затрат на замену и утилизацию ламп.

В течение трёх лет ритейлер также внедрит партнёрское решение для автоматического управления инженерными оборудованием и основными группами энергопотребления – освещением, силовой электросетью и климатическим оборудованием. Система настраивает оптимальные сценарии работы оборудования, в том числе с учётом естественного освещения и температуры окружающей среды, а также оперативно оповещает технический персонал о неполадках в работе инженерного оборудования. Например, освещение в магазинах включается автоматически за час до открытия и постепенно, начиная с 30% от максимальной мощности. Также автоматически координируется работа всех кондиционеров в помещении, исходя из изменений температуры в помещении и на улице.

Руководитель департамента строительства и эксплуатации сети группы «М.видео-Эльдорадо» Сергей Коростелёв, сказал: «Алгоритмы умного дома, реализованные в наших магазинах, позволяют обеспечивать максимально комфортные условия для совершения покупок и работы наших сотрудников. Решение не требует капитальных затрат и оперативно устанавливается в магазинах, экономит время сотрудников на совершение рутинных операций, а также обеспечивает безопасность. Инженеры мгновенно получают информацию об авариях, скачках напряжения или критическом изменение температуры. Система позволяет собирать и систематизировать данные потребления, управлять оборудованием в автоматическом режиме и оперативно реагировать на неполадки в оборудовании, а также позволяет прогнозировать возможные проблемы и принять меры для предотвращения неисправностей. В пилотном режиме система внедрена в девяти крупных и наиболее энергопотребляющих магазинах Москвы и Санкт-Петербурга. В течение года в контур проекта войдёт ещё 100 торговых площадей, а всего проект охватит 650 магазинов по всей стране за три года. Большинство магазинов «М.видео» и «Эльдорадо» уже используют энергоэффективное оборудование, внедрение системы «умного» управления позволит нам предоставить больше комфорта нашим покупателям и сотрудникам, а также сократить затраты компании на коммунальные услуги и ремонт оборудования».