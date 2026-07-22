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Индексная книга (каталог) CNews*
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Жильцов Сергей

СОБЫТИЯ


22.07.2026 РТУ МИРЭА создает ИИ-помощника для врачей и пациентов, чтобы снизить риск ошибок в диагностике 1
12.04.2002 Неделя в Сети: виртуальные отели, разоренный Penthouse и вечно молодые геймеры 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Жильцов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 114 1
МегаФон - NetByNet - ORC 13 1
Brightcom Group - Lycos Russia - Лайкос Россия - Lycos Eastern Europe Gmbh - Лайкос Истерн Юроп Гмбх 17 1
Cisco Systems 5364 1
Microsoft Corporation 25742 1
Dell Technologies - Dell Computer 2215 1
Intel Corporation 12797 1
IBM - International Business Machines Corp 9692 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 835 1
VK - Mail.ru Group 3598 1
Yahoo! 3726 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 1
HPE - Juniper Networks 459 1
Google LLC 12652 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1320 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1029 1
Red-stars.com data AG - Red-stars.com services AG - Red-stars.com/financial 19 1
Robertson Stephens 52 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2789 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1887 1
Возрождение - Коммерческий банк 357 1
Благотворительный Фонд Константина Хабенского 13 1
RBC Capital Markets 59 1
Promo.ru 37 1
TD Ameritrade 64 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4009 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22218 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26052 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16950 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5753 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13579 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6968 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3226 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33358 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 642 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7524 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1892 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6439 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18286 1
Frame rate - Кадровая частота - FPS - Frame Per Second - Количество кадров в секунду - Фреймрейт 151 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22854 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2688 1
Бронирование - Booking 966 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5492 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1064 1
Linux OS 11494 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 179 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 127 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Корж Николай 1 1
Киреенко Илья 1 1
Евтюкова Татьяна 1 1
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 1
Голубева Яна 1 1
Nickerson Troy - Никерсон Трой 5 1
Птица Александр 1 1
Рейман Леонид 1065 1
Маслов Максим 11 1
Пучков Дмитрий 71 1
Spears Britney - Спирс Бритни 65 1
Володькин Антон 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 165492 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19051 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54645 1
Европа 24933 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13797 1
Южная Корея - Республика 7037 1
Япония 13782 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3131 1
Дания - Королевство 1333 1
Финляндия - Финляндская Республика 3693 1
Америка - Американский регион 2205 1
Германия - Федеративная Республика 13186 1
Ближний Восток 3146 1
Италия - Итальянская Республика 4500 1
Франция - Французская Республика 8162 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1512 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14797 1
Украина 7916 1
Испания - Королевство 3830 1
Нидерланды 3737 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 407 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3149 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1699 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6681 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 992 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1319 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3782 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5879 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5731 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9098 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2323 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57469 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11672 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15972 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53267 1
Цифровая Беларусь - Цифровое развитие Беларуси - Электронная Беларусь - Государственной программы информатизации Республики Беларусь 11 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33604 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18085 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7463 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1795 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11553 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
The Information 81 1
Times 660 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8594 1
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 1
День молодёжи - 27 июня 1078 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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