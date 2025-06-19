Google начала закрывать доступ к пиратским сайтам через свои публичные DNS

Google начала сотрудничать с AGCOM

Google начала блокировать пользователям доступ к пиратским интернет-ресурсам через принадлежащие ей публичные DNS-сервера по требованию итальянского телеком-регулятора AGCOM, пишет TorrentFreak.

Запросы от правообладателей на блокировку тех или иных веб-сайтов передаются в национальную систему противодействия пиратству Piracy Shield, откуда затем попадают к работающим в стране интернет-провайдерам, а теперь – еще и в Google. После этого провайдеры на техническом уровне запрещают абонентам обращаться к этим ресурсам по IP-адресу и/или доменному имени, а Google удаляет записи, содержащие эти имена, со своих общедоступных DNS-серверов.

Известно, что данная схема впервые была использована для ограничения доступа к нелегальным трансляциям заключительных матчей чемпионата Италии по футболу («Серия А»), которые состоялись в период с 23 по 25 мая 2025 г.

Unsplash - Adarsh Chauhan Google начала сотрудничать с AGCOM

«Благодаря процедуре, разработанной совместно с компанией из Маунтин-Вью, сайты, внесенные в список на платформе Piracy Shield во время последних матчей чемпионата, были оперативно переданы в Google, которая, соответственно, запретила к ним доступ через свой публичный DNS. Это первый, но важный признак намерения сотрудничать в этой битве за законность», – заявил Массимилиано Капитанио (Massimiliano Capitanio), глава AGCOM.

Пытаясь закрыть очевидные лазейки

Договоренности с Google позволили AGCOM частично закрыть лазейку, которая позволяла любителям пиратского контента добираться до него даже в условиях блокировки по доменному имени со стороны интернет-провайдера. Для этого было достаточно лишь указать в настройках подключения альтернативные, независимые от поставщика телеком-услуг DNS-сервера (в случае с Google это 4.4.4.4 и 8.8.8.8). Google наряду с Cloudflare, Quad9 и OpenDNS – одни из самых популярных общедоступных сервисов такого рода. Американский интернет-гигант запустил службу Google Public DNS еще в конце 2009 г.

Удалось ли итальянскому регулятору договориться с другими крупными игроками на рынке услуг публичных DNS, пока неизвестно. Cloudflare в прошлом на контакт с властями шел, мягко говоря, неохотно. В 2014 г. в результате блокировок посредством Piracy Shield IP-адресов, принадлежащих Cloudflare и Google, могли пострадать сотни тысяч легитимных сайтов и пользователи «Google Диска» из Италии.

Под угрозой штрафов

Как отмечает TorrentFreak, пойти на сотрудничество с AGCOM Google, вероятно, вынудило решение миланского суда, вынесенное в марте 2025 г. В ответ на жалобу представителей «Серии А» на нежелание американской корпорации подчиняться требованиям о блокировке пиратских ресурсов суд постановил штрафовать Google в случае дальнейшего отказа от сотрудничества на 10 тыс. евро в день.

Аналогичное решение было вынесено и в отношении Cloudlfare несколькими месяцами ранее – в декабре 2024 г.

Google не привыкать к большим штрафам. Например, российским телеканалам по состоянию на конец 2024 г. американская корпорация была должна 8 ундециллионов рублей. Впрочем, и коммерческой деятельности в России компания больше практически не ведет.

От Google ждут большего

По словам Массимилиано Капитанио, в AGCOM майскую блокировочную кампанию считают «экспериментом» и ожидают от Google начала полномасштабного сотрудничества с правообладателями в самом ближайшем будущем.

«Цель состоит в том, чтобы эта экспериментальная деятельность заработала на полную как можно скорее, а другие организации, участвующие в обеспечении доступа к пиратским сайтам, такие как VPN-сервисы, приняли меры по автоматизированной блокировке пиратских сайтов в течение 30 минут с момента сообщения AGCOM, в полном соответствии с национальным законодательством», – поясняет чиновник.

Однако исключением доменных имен пиратских сайтов из баз DNS Google требования ведомства не ограничиваются – от корпорации ожидают большего.

«В то же время необходимо предпринять другие действия для борьбы с этим явлением, например, запретить доступ к пиратским приложениям и продолжить применять санкции к пользователям, которые незаконно используют эти сервисы», – считает Капитанио.

Что такое Piracy Shield

В Италии с начала 2024 г. действует автоматизированная система Piracy Shield, позволяющая правообладателям вносить доменные имена, отдельные IP-адреса, а также их диапазоны, ассоциированные с ресурсами, которые распространяют пиратский контент, в специальный реестр. Операторы связи, работающие на территории страны, ведут мониторинг этого реестра и осуществляют блокировку доступа абонентов к его содержимому.

Оператор платформы утверждает, что она позволяет добиваться блокировки контента в течение 30 минут с момента внесения адреса соответствующего ресурса в базу данных системы. Оперативность блокировки крайне важна для владельцев прав на трансляцию популярных спортивных мероприятий, например, футбольных матчей итальянской «Серии А».

Хоть общие сведения из реестра доступны всем желающим, процедурам включения и исключения ресурсов из него сильно не хватает прозрачности, отмечает TorrentFreak. В то же время получение более развернутой информации о блокировках, является крайне трудновыполнимой задачей, утверждает издание.

Система Piracy Shield была запущена во исполнение закона «О предотвращении и пресечении незаконного распространения контента, охраняемого авторским правом, через сети электронных коммуникаций» (принят 14 июля 2023 г., вступил в силу 8 августа 2023 г.).

Piracy Shield как инструмент борьбы с интернет-пиратством получила высокую оценку регулятора национальной телекоммуникационной отрасли Италии – AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni).