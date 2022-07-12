Двойная защита: российские компании «Базальт СПО» и «Интеллектуальная безопасность» объявили о совместимости своих продуктов

Российская компания «Интеллектуальная безопасность», разработчик решений Security Vision для обеспечения информационной безопасности (ИБ), и «Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», подтвердили совместимость своих программных продуктов. Компании заключили соглашение о технологическом партнерстве и продолжат обеспечивать совместимость программ по мере выхода новых версий. Созданный программный комплекс поможет организациям серьезно усилить защиту своих информационных систем, выполнить требования ФСТЭК России к безопасности цифровой инфраструктуры и автоматизировать рутинные процессы по предотвращению и обработке инцидентов. Об этом CNews сообщили представители компании «Интеллектуальная безопасность».

«Наша компания отдает высокий приоритет защите ИТ-инфраструктур, построенных на основе операционных систем “Альт”, – отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». – Вместе с коллегами из “Интеллектуальной безопасности” мы создали и будем развивать программный стек для построения такой цифровой среды, для которой защищенность – это естественное и неотъемлемое свойство. Организации и предприятия смогут перевести на российское ПО свои ИТ-инфраструктуры, надежно защитив их от внешних вторжений». Специалисты Security Vision и «Базальт СПО» провели тестовые испытания совместной работы автоматизированной платформы информационной безопасности Security Vision с операционными системами «Альт 8 СП» и «Альт Сервер» 10. Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате совместимости.

«Обеспечение технологической совместимости высокоэффективных отечественных продуктов, которыми являются системы “Альт” и Security Vision – еще один вклад в повышение защищенности информационных активов российских предприятий, а также в формирование импортонезависимой экосистемы кибербезопасности. Мы ведем активную работу по выстраиванию технологических партнерств с ведущими российскими вендорами», – сказал генеральный директор Security Vision Руслан Рахметов.

Security Vision – платформа автоматизации процессов информационной безопасности, мониторинга и реагирования на инциденты кибербезопасности. Позволяет роботизировать исполнение программно-технических функций оператора с долей автоматизации до 95% за счет: создания элементов саморегулирующихся программных средств с использованием математических методов для высвобождения человека от участия в рутинных операциях и процессах получения, преобразования, передачи и использования информации; использования алгоритмов и методов машинного обучения; использования алгоритмов предиктивной аналитики больших данных и когнитивного поиска информации.

«Альт 8 СП» – операционная система для серверов и рабочих станций со встроенными программными средствами защиты информации. Сертифицирована ФСТЭК России. Защитные функции вносятся в ОС уже на этапах проектирования архитектуры и разработки программного продукта. «Альт Сервер» 10 – операционная система с широкой функциональностью на ядре Linux. Обе ОС – решения уровня предприятия, позволяющие перевести на отечественное программное и аппаратное обеспечение ИТ-инфраструктуру любого масштаба и сложности. ОС работают на компьютерах с российскими и наиболее популярными зарубежными процессорами, поддерживает различное дополнительное оборудование.

Испытания совместной работы автоматизированной платформы ИБ Security Vision под управлением операционных систем «Альт 8 СП» и «Альт Сервер 10» были проведены в следующих тестовых конфигурациях: Security Vision: Центр интеллектуального мониторинга и управления информационной безопасностью (v. 5.x и выше); Security Vision SOC (v. 5.x и выше); Security Vision IRP (v. 5.x и выше); Security Vision SOAR (v. 5.x и выше); Security Vision CRS (v. 5.x и выше); Security Vision SGRC/A-SGRC (v. 5.x и выше); Security Vision КИИ (v. 5.x и выше).

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ОС «Альт 8 СП» и «Альт Сервер» 10 и продукты Security Vision – это полностью отечественные разработки, они включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, имеют все необходимые для работы разрешительные лицензии.

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«Базальт СПО» — разработчик отечественной программной платформы «Альт», включающей линейку операционных систем для рабочих станций, серверов и виртуальных ресурсов с набором прикладного ПО для полноценной работы. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО и позволяют создавать ИТ-инфраструктуры любого масштаба. Разработки «Базальт СПО» опираются на независимую инфраструктуру разработки, которая находится в российской юрисдикции. Наличие собственных технологий обеспечивает разработку самостоятельных операционных систем, а не клонов (деривативов) зарубежных ОС. ОС «Альт» работают на девяти аппаратных платформах, в том числе на основных российских и наиболее популярных зарубежных. Операционные системы «Альт» внедрены и поддерживаются партнерами компании на коммерческих предприятиях и в госсекторе на сотнях тысяч компьютеров по всей России. С ними совместимо значительное число прикладных программ из Единого реестра. «Базальт СПО» входит в НП «Руссофт», АРПП «Отечественный софт», Ассоциацию документальной электросвязи.

Security Vision – российская ИТ-платформа, позволяющая роботизировать до 95% программно-технических функций оператора информационной безопасности. Является 100% российской разработкой и включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России. Имеет все необходимые для работы разрешительные лицензии ФСБ и ФСТЭК. Сертифицирована ФСТЭК по 4 уровню доверия (сертификат соответствия ФСТЭК № 4194 от 19.12.2019) и может быть использована в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории, в государственных информационных системах 1 класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных, в информационных системах общего пользования II класса.