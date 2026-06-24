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Лапшин Владимир

СОБЫТИЯ


24.06.2026 StormWall обеспечил защиту российского ИТ-интегратора «Инфосистемы Джет» от DDoS-атак 1
15.08.2023 «Инфосистемы джет» укрепила собственную ИБ-инфраструктуру с помощью системы двухфакторной аутентификации «Аладдин» 1
17.05.2016 Новая версия PT Application Firewall блокирует DDoS-атаки и упрощает расследование инцидентов 1
22.02.2012 МТС обеспечила администрацию Великого Новгорода беспроводным доступом в интернет по технологии WiFi 1
21.10.2005 В РФФИ назначен директор 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Лапшин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1409 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15509 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1725 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 487 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 424 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 1
Arbor Networks 61 1
2domains 4 1
StormWall - Сторм системс 144 1
Thales Group 142 1
Netsparker 4 1
Acunetix 5 1
Акрон ГК - Acron 66 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6498 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34269 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15873 2
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 441 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13383 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления 453 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5061 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17931 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8101 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2370 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64036 1
Оцифровка - Digitization 5126 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3775 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4970 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки (уязвимости) - межсайтовый скриптинг (сценарий) - межсайтовое выполнение сценариев - Universal Cross-Site Scripting - Универсальный межсайтовый скриптинг - CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery 347 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15351 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 832 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16898 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6439 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4575 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9751 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9910 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25107 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 674 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1145 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3205 1
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 196 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2700 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7719 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14110 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1175 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3143 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1140 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13044 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2450 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12785 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7470 1
Кибербезопасность - DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 123 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3720 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4517 1
Кибербезопасность - Clickjacking - Кликджекинг - механизм обмана пользователей интернета 8 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 185 1
JavaScript - JS - язык программирования 1399 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5610 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 164 1
Positive Technologies - PT MultiScanner 24 1
SAP NetWeaver 158 1
2Test Профишкаф 1 1
SAP ICM - SAP Incentives and Commissions Management 5 1
SAP Management Console 5 1
Aladdin JaCarta Authentication Server - Aladdin JAS 22 1
SAP SOAP - SAP Simple Object Access Protocol 4 1
Aladdin 2FA 12 1
Thales - Gemalto - SafeNet Authentication Manager (SAM) - SafeNet Network Logon - SafeNet Trusted Access - SafeNet Aithentication Client 28 1
Arbor Networks Peakflow 8 1
Реутов Арсений 2 1
Фрадков Михаил 161 1
Алексеев Тимофей 4 1
Матыков Олег 6 1
Нагибин Дмитрий 8 1
Миньковский Евгений 1 1
Хатунцева Ирина 2 1
Сюнтюренко Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164336 1
Канада 5056 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 355 1
Зимбабве - Республика 125 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3665 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5690 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1161 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7466 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33313 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5538 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1619 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452259, в очереди разбора - 728134.
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