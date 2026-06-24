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Лапшин Владимир
СОБЫТИЯ
Лапшин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Реутов Арсений 2 1
|Фрадков Михаил 161 1
|Алексеев Тимофей 4 1
|Матыков Олег 6 1
|Нагибин Дмитрий 8 1
|Миньковский Евгений 1 1
|Хатунцева Ирина 2 1
|Сюнтюренко Олег 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164336 1
|Канада 5056 1
|Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 355 1
|Зимбабве - Республика 125 1
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