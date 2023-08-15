«Инфосистемы джет» укрепила собственную ИБ-инфраструктуру с помощью системы двухфакторной аутентификации «Аладдин»

Компания «Аладдин», разработчик компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфраструктуры, и ИТ-компания «Инфосистемы джет» успешно завершили проект по внедрению системы двухфакторной аутентификации во внутреннюю ИБ-инфраструктуру компании.

Специалисты «Инфосистемы джет» произвели миграцию с SafeNet Authentication Service от Thales на Aladdin 2FA и JaCarta Authentication Server в рамках глобального тренда импортозамещения всей ИБ-инфраструктуры отечественными решениями.

В результате внедрения снижены риски использования социальной инженерии и хищения пароля для аутентификации в корпоративных системах третьими лицами. Вход в аккаунты более 2 тыс. сотрудников компании, которые работают в офисах и удалённо, защищён с использованием двухфакторной аутентификации Aladdin 2FA.

Интерес к системе двухфакторной аутентификации у компании «Инфосистемы джет» появился после серии успешных внедрений. Тестовое использование системы в инфраструктуре «Инфосистемы джет» началось ещё полтора года назад. На данный момент такой вид аутентификации прочно вошёл в повседневную жизнь всех сотрудников компании.

«Аладдин» и «Инфосистемы джет» связывают давние партнёрские отношения. Проект по внедрению стал важной вехой для развития продукта. Стоит отметить, что впервые специалисты интегратора познакомились решениями «Аладдин» ещё в 2020 г., когда наши эксперты провели выездное обучение по настройке JaCarta Authentication Server среди штата инженеров «Инфосистемы джет». После серии успешных внедрений у корпоративных заказчиков коллеги увидели функциональную зрелость, поверили в сам продукт и решили внедрить его в своей инфраструктуре» — сказала Ирина Хатунцева, руководитель отдела по работе с бизнес-партнёрами.

Руслан Ахлебининский, «Вымпелком»: Живое общение остается одним из самых эффективных каналов продаж бизнес

Специалисты отдела информационной безопасности «Инфосистемы джет» поделились своей экспертизой и предложили ряд обязательных доработок, которые были успешно выполнены разработчиками решений Aladdin 2FA и JaCarta Authentication Server, что ускорило выпуск десктоп-приложения.

«Мы считаем двухфакторную аутентификацию важным механизмом системы защиты. При внедрении решения Aladdin были полностью реализованы требования, выставленные нами к системе двухфакторной аутентификации, произведена настройка системы 2FA с существующими элементами инфраструктуры и компонентами системы защиты. Так же отмечу, что команда вендора оказывала оперативную помощь в решении технических вопросов», — сказал Владимир Лапшин, руководитель службы внутренней информационной безопасности компании «Инфосистемы джет».

«Внедрение Aladdin 2FA и JaCarta Authentication Server (JAS) в инфраструктуру «Инфосистемы джет» положительно повлияло на продукты. От лица команды могу сказать, что мы гордимся этим проектом: совместно с коллегами получилось добавить множество востребованных среди специалистов фич», — сказал Тимофей Алексеев, руководитель продуктового направления мобильных решений и электронных сервисов.