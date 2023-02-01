Positive Technologies закрыла свои офисы в Европе

ИБ-компания Positive Technologies закрыла свои представительства в Великобритании и Чехии. На это могла повлиять как геополитическая ситуация, так и то, что в Европе сосредоточена небольшая часть бизнеса компании. Теперь разработчик планирует открывать офисы в других странах. Эксперты предполагают, что Positive Technologies сможет развиться в Азии, Латинской Америке и Африке.

Закрытие европейских офисов

Российский разработчик решений в области информационной безопасности (ИБ) Positive Technologies закрыл свои офисы в Великобритании и Чехии. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей компании.

Офисы были закрыты в конце 2022 г. Представитель Positive Technologies отказался сообщить изданию причины их закрытия. Positive Technologies открыла центр разработки в Брно (Чехия) в 2016 г. Офис был необходим для для разработки продуктов, направленных на зарубежный телеком-рынок. В конце 2016 г. компания начала набирать и персонал по направлению исследований в свой лондонский офис, писал TAdviser.

Издание отмечает, что бизнес за рубежом приносил ИБ-компании около 2% от общего оборота. Общую выручку Positive Technologies не раскрывает. Выручка АО «Позитив текнолоджиз» в России по итогам 2021 г., согласно базе «Контур.фокус», составила 6,4 млрд руб. при чистой прибыли 1,5 млрд руб.

Сейчас у Positive Technologies вне России остается офис в Казахстане. Компания планирует открывать представительства и в других странах, не раскрывая подробности.

Санкции США

Positive Technologies занимает второе место на российском ИБ-рынке, приводит статистику Центр стратегических разработок (ЦСР). Первое место занимает «Лаборатория Касперского». Объем отечественного ИБ-рынка в 2021 г., по оценке ЦСР, составил 185,9 млрд руб. Большая его часть (61%) приходится на российских игроков, остальная (39%) — на зарубежных. Центр полагает, что с учетом геополитической ситуации рынок кибербезопасности России может вырасти до 469 млрд руб.

США ввели санкции против Positive Technologies и еще пяти ИТ-компаний в апреле 2021 г. Согласно сообщению Министерства финансов США, правительство страны ввело санкции против российских организаций из-за подозрений в их связи с российскими спецслужбами.

В ноябре 2021 г. США внесли Positive Technologies в список организаций, которым запрещен экспорт и реэкспорт ИБ-решений, компьютеров и многих других категорий товаров. Согласно опубликованному на сайте ведомства документу, российская ИБ-компания была добавлена в список на основании того, что она используют киберинструменты «для получения несанкционированного доступа к информационным системам, угрожая конфиденциальности и безопасности отдельных лиц и организаций по всему миру».

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Как рассказал РБК замгендиректора «Гарда Технологии» Рустэм Хайретдинов, жесткие американские санкции добавляют минимум 30% к себестоимости продукта. Это обусловлено необходимостью обходить американские санкции путем создания новых юрлиц, финансовых посредников и пр. По его словам, если маржинальность бизнеса выдерживает такую финансовую нагрузку, то можно продолжать вести его, если нет — его «проще закрыть».

Решение закрыть офисы в Великобритании и Чехии, по мнению гендиректора «Лаборатории информационной безопасности» Анны Андреевой, «абсолютно логично». По ее мнению, оно продиктовано не только санкциями, но и небольшим объемом бизнеса в этих странах. Андреева предположила, что Positive Technologies может пойти по пути Softline. А именно открыть основную часть зарубежного бизнеса в дальних дружественных странах (Азии, Латинской Америки и Африки).

По мнению руководителя управления информационной безопасности Softline Дмитрия Васильева, закрытие Positive Technologies своих европейских офисов незначительно повлияет на бизнес компании.

Чем занимается Positive Technologies

Positive Technologies специализируется на производстве решений в области информационной безопасности. Штат компании по состоянию на 2021 г. насчитывает более 1,2 тыс. сотрудников, говорится на сайте компании.

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Портфель Positive Technologies включает среди прочих систему выявления инцидентов MaxPatrol SIEM, программно-аппаратный комплекс глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager, межсетевой экран уровня веб-приложений PT Application Firewall, решение для выявления уязвимостей в исходном коде или готовом приложении PT Application Inspector, систему защиты от вредоносных программ PT MultiScanner и другие.