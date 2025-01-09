Positive Technologies PT Platform
Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|ОСК - Янтарь - Прибалтийский судостроительный завод 5 1
|Лукойл Калининградморнефть 6 1
|Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
|Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 1
|Филиппов Максим 48 2
|Чуприс Сергей 4 2
|Данилин Алексей 22 1
|Ященко Виталий 3 1
|Сивоконь Дмитрий 2 1
|Фефелов Владислав 13 1
|Путин Владимир 3171 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Гурзов Константин 19 1
|Куц Сергей 1 1
|Новиков Алексей 59 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144197 5
|Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
|Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 2
|Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
|Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
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