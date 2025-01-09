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Positive Technologies PT Platform



09.01.2025 НКЦКИ переподписал с Positive Technologies соглашение о сотрудничестве 1
15.06.2021 Правительство выделило миллионы на модернизацию системы управления госданными 1
18.03.2021 Positive Technologies обеспечила кастомизацию «ПТ Ведомственный центр» 2.0 под задачи заказчика 1
10.08.2020 Axoft расширила продуктовый портфель «песочницей» PT Sandbox 1
05.12.2018 Максим Филиппов -

В конечном счете наша цель – поймать хакера

 1
26.11.2018 Сергей Чуприс -

В Калининграде появится центр ГосСОПКА

 1
04.10.2018 Правительство Калининградской области защитит критическую инфраструктуру при поддержке Softline 2
25.04.2018 Positive Technologies представила технологическую платформу для построения центров «ГосСОПКА» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 7
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 5
Softline - Софтлайн 2810 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
MikroTik 34 1
TP-Link - ТП-Линк 205 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Netgear 237 1
ОСК - Янтарь - Прибалтийский судостроительный завод 5 1
Лукойл Калининградморнефть 6 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 83 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 3
Оповещение и уведомление - Notification 4605 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 2
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 244 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 2
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 2
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 586 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 585 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 285 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 838 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 517 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 7
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 5
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 4
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 3
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 63 2
Positive Technologies - PT MultiScanner 23 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 2
Positive Technologies - PT Sandbox 71 1
Positive Technologies - XSpider 33 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 1
Kaspersky Internet Security 457 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
Kaspersky Total Security 40 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 155 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 47 1
Snort - сетевая система предотвращения вторжений и обнаружения вторжений с открытым исходным кодом 31 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 275 1
OISF - Suricata IPS/IDS 16 1
Филиппов Максим 48 2
Чуприс Сергей 4 2
Данилин Алексей 22 1
Ященко Виталий 3 1
Сивоконь Дмитрий 2 1
Фефелов Владислав 13 1
Путин Владимир 3171 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Гурзов Константин 19 1
Куц Сергей 1 1
Новиков Алексей 59 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 566 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 217 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 171 1
КГ НИЦ ГАУ - Калининградский научно-исследовательский центр информационной и технической безопасности 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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