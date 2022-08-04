Власти ужесточают доступ к реестру российского ПО. Под ударом «Яндекс», Ozon, «Авито», «Циан»

Минцифры намерено поднять минимальную долю российских акционеров в компаниях, желающих попасть в реестр российского ПО. В настоящее время этот показатель составляет 50%, но в ближайшем будущем может вырасти до 70% и даже до 90%. Это повлечет за собой трудности для компаний, чьи акции котируются на бирже, в том числе и для «Яндекса» и Positive Technologies. Также изменения могут коснуться Ozon, «Авито», и «Циан».

Новые препятствия на пути к реестру

Российские власти рассматривают возможность ужесточения требований, предъявляемых к разработчикам, желающим внести свой софт в реестр отечественного ПО. Как пишут «Ведомости», новые условия могут закрыть доступ к реестру для многих крупных компаний, включая интернет-гиганта «Яндекс» и разработчика ПО для информационной безопасности Positive Technologies.

Новые требования к реестру российского ПО прорабатывает Минцифры, курирующее этот проект. Суть изменений заключается в первую очередь в повышении минимальной доли российских акционеров в таких компаниях на 70-90%. В настоящее время он должен составлять хотя бы 50%, чтобы у компании был шанс попасть в реестр. В этом и заключается барьер для «Яндекса», чьи акции торгуются на бирже, а также всех других российских разработчиков ПО, вышедших на IPO.

Ограничительные меры могут снизить темпы пополнения реестра

Софт, включенный в данный реестр, могут закупать закупать и использовать госструктуры и компании с госучастием.

Кто еще пострадает

По данным «Ведомостей», нововведения российских властей могут напрямую затронуть еще российских разработчиков, продукция которых пока не включена в реестр российского ПО. В начале лета 2022 г. отечественные компании обратились в премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой по снижению минимальной доли российского капитала для вступления в реестр.

Под письмом подписались «Авито», «Циан», HeadHunter, Ozon, «Билайн» и «Тинькофф» (данные РБК). Они завили, что для компаний, «которые являются лидерами цифровой экономики, ведут бизнес только в России и благодаря своему успешному развитию привлекли значительные зарубежные инвестиции», лимит в 50% российских акционеров «является блокирующим».

Для чего все усложнять

О рассмотрении возможности ужесточения требований к компаниям для вступления в реестр отечественного софта изданию сообщили два неназванных федеральных чиновника. Один из них подчеркнул, что Минцифры стремится прийти к тому, чтобы «у таких компаний были именно отечественные инвесторы».

В отношении компаний, акции которой торгуются на бирже, пока все не совсем понятно, поскольку в мире существуют не только иностранные биржи, например, NASDAQ, но и отечественные – та же Московская биржа. Наращивание минимальной доли российских инвесторов ограничит возможности компаний, вышедших на IPO, по вступлению в реестр, и в Минцифры, по словам одного из собеседников издания, это понимают.

Чиновник подчеркнул, что если акции компании торгуются на бирже, то не совсем понятно, «кто собственник компании», «И если 30% торгуется на Мосбирже, то что же это тогда, не российская компания?», – добавил он.

Бить тревогу пока рано

Вопрос об ужесточении требований к разработчикам для включения в реестр российского ПО рассматривается параллельно с вопросом, посвященным компаниям с акциями на бирже. Минцифры в настоящее время работает в этом направлении.

«Сейчас Минцифры находится в диалоге с экспертами и профильными ассоциациями для разработки механизмов, которые позволят включать в реестр ПО продукты компаний, торгующихся на биржах, так что доля владения российскими юридическими и физическими лицами в них может динамически меняться, но при условии сохранения контроля российской стороной», – сообщили CNews представители министерства. В то же время они не сообщили, что именно подразумевается под упомянутыми механизмами.

«Яндекс» может не пройти по ограничениям

Новые лимиты, рассматриваемые к внедрению Минцифры, могут исключить «Яндекс» из состав разработчиков российского ПО. На 30 июня 2022 г. доля акций интернет-гиганта, находящихся в свободном обращении, достигала 87,5%. 51,8% голосующих акций были на руках у основных акционеров и сотрудников компании (статистика «Яндекса»).

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На вопрос CNews, как «Яндекс» будет выходить из ситуации в случае, если новые требования Минцифры вступят в силу, представители компании не ответили. «Мы уже много лет подаем заявки на включение наших продуктов в реестр отечественного ПО. Они входят в него с 2017 г. и соответствуют всем необходимым критериям», – сообщили они CNews.

На момент публикации материала в реестре российского ПО числилось свыше 60 программ, разработанных «Яндексом».

На вопрос CNews о новой инициативе Минцифры управляющий директор Positive Technologies Максим Пустовой ответил: «Об этой инициативе до сих пор мы не слышали, и никаких проблем с включением нашего ПО в реестр отечественного ПО у нас никогда не было – мы на сто процентов российский вендор, с разработкой в России».

«После того, как мы вышли на биржу, никаких разговоров о том, что наши технологии могут быть каким-либо образом исключены из данного реестра, тоже не велось, – добавил Максим Пустовой. – Более того, мы, как публичная компания, выходили именно на российскую биржу (Московскую биржу), ни до, ни после выхода на нее, мы не привлекали иностранных инвесторов, и 99,9% наших акционеров – частные лица, являющиеся гражданами и резидентами России». «Поэтому описанные риски мы считаем для себя не релевантными», – подытожил Максим Пустовой.

От упрощения к усложнению

В начале июня 2022 г. глава Минцифры Максут Шадаев в рамках форума «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» говорил о необходимости упрощения требований, предъявляемых к разработчикам программ и их ПО для внесения в реестр российского софта. Это позволит ускорить процесс пополнения реестра, считает руководитель ведомства.

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Всего было подготовлено три масштабных инновации, направленных на упрощение включения в реестр, и одна из них касалась размера доли российского капитала в компаниях. «Сейчас в реестр (российского ПО – прим. CNews) включают продукты компаний, где контроль – 50% и больше – у российских граждан, – сказал министр. – Мы считаем, что этот критерий нужно немного поменять». Аргументировал это глава Минцифры тем, что в России «много российских компаний, где меньше 50% акций принадлежат российским гражданам, но при этом российские граждане фактически контролируют деятельность компании». «У них есть 25% и больше, а у других инвесторов нет таких пакетов», – добавил Шадаев.

Реестр работает с 1 января 2016 г. На 4 августа 2022 г. в нем числилось около 14,1 тыс. программ и свыше 4550 правообладателей. Для сравнения, 7 июня 2022 г. в реестре было 13,5 тыс. программ и в пределах 4310 правообладателей, а 2 ноября 2021 г. – 11,9 тыс. и 3800 соответственно.