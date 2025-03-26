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Финансовые результаты группы Arenadata по МСФО за 2024 г.: растущая прибыль при отсутствии долга

ПАО «Группа Аренадата», российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных, объявляет аудированные финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Консолидированная выручка превысила 6 млрд руб., что соответствует росту на 52% к 2023 г. Темп роста выручки опередил рост рынка СУБД и инструментов обработки данных, который, по прогнозным данным ЦСР, увеличился на 42% в отчетном периоде. Примерно две трети выручки было обеспечено организациями, которые были клиентами группы до 2024 г., что говорит о высокой рекуррентности доходов и увеличении проникновения в ИТ-инфраструктуру заказчиков.

OIBDA группы, скорректированная на неденежные расходы на программу долгосрочной мотивации сотрудников, выросла до 2,2 млрд руб. Прирост данного показателя год к году составил 32%, несмотря на активное расширение штата сотрудников, вовлеченных в разработку, продуктовое сопровождение и продажи.

Отраслевой показатель OIBDAC, позволяющий сопоставить операционную эффективность технологических компаний, увеличился на 40% год к году - до 2,1 млрд руб. Рентабельность по OIBDAC в 2024 г составила 35%.

Управленческая чистая прибыль группы - NIC достигла 2,2 млрд руб., что на 62% выше уровня 2023 г. Растущая чистая прибыль позволяет финансировать за счет собственных средств дальнейшее развитие продуктовой линейки, выход в новые рыночные сегменты, комплементарные основному бизнесу группы Arenadata.

Во II квартале 2025 г. Совет директоров группы Arenadata рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за отчетный период.

Максим Пустовой, генеральный директор группы Arenadata: «По итогам 2024 г. группа Arenadata выросла на 52% по выручке, сохранив маржинальность по отраслевому показателю OIBDAC существенно выше 30%. В прошлом году мы уделяли особое внимание разработке и найму ИТ-специалистов, и превалирующая часть инвестиций была учтена в составе финансового результата за отчетный год. Отсутствие долговой нагрузки вместе с операционной эффективностью позволили нарастить скорректированную чистую прибыль до 2,2 млрд руб., что на 62% превосходит аналогичный показатель прошлого года.

Команда группы Arenadata добилась значимых успехов в продуктовом развитии и расширении клиентской базы, которая уже превышает 150 организаций. В 2025 г. мы намерены укреплять технологическое лидерство, выходить в новые ниши для укрепления рыночных позиций и все глубже интегрироваться в ИТ-инфраструктуру заказчиков.

Наряду с основной деятельностью мы делаем акцент на образовании – заключаем новые партнерства с профильными ВУЗами и расширяем линейку курсов собственного центра обучения. Наличие профильных специалистов в области больших данных и искусственного интеллекта – один из ключевых драйверов развития сегмента СУБД и инструментов обработки данных, а также повышения качества аналитики бизнес-процессов».

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Arenadata

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