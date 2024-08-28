Выручка группы Arenadata увеличилась более чем в два раза по итогам первого полугодия 2024 г.

Группа Arenadata (АО «Группа Аренадата», далее — Группа) — ведущий российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке систем управления и обработки данных — объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

«Результаты первого полугодия превзошли наши ожидания. Плотная работа коммерческой функции с клиентами и партнерами принесла свои плоды – нам удалось снизить фактор сезонности и более равномерно признать выручку в течение года. В нашем портфеле клиентов появились новые крупные имена из финансового, телекоммуникационного секторов и промышленности.

Мы продолжаем опережать рынок по темпам роста , имея самый широкий продуктовый портфель и все составляющие для удержания лидерства в ключевых сегментах — аналитических СУБД, платформе Hadoop, средствах загрузки данных, — а также укрепления позиций в нишах, на которые мы вышли недавно — СУБД общего назначения.

Большое значение мы уделяем развитию текущих продуктов, обогащая их функционалом, связанным с информационной безопасностью и совместимостью с большинством российских операционных систем. Наша команда внедрила практику безопасной разработки, теперь в арсенале Группы более 20 инструментов анализа кода с целью выявления потенциальных уязвимостей.

Мы активно занимаемся разработкой новой линейки облачных продуктов, которые обеспечат гибкую систему работы с данными с динамичным выделением ресурсов в облаке для решения задач бизнес-аналитики, Data Science и Machine Learning, а также для прикладных задач бизнес-приложений. Наш штат сотрудников, где более 70% — IT-специалисты, неуклонно растет и на конец полугодия составляет 514 человек.

В борьбе за лучшие кадры на рынке и их мотивацию, для потенциальных сделок по слиянию и поглощению и расширения продуктового предложения мы всерьез рассматриваем возможность выхода на публичный рынок капитала в обозримом будущем», — сказал Максим Пустовой, генеральный директор группы Arenadata.

Основные финансовые показатели: