Arenadata получила лицензии ФСТЭК

Компания Arenadata получила лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на осуществление деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации и деятельности по технической защите конфиденциальной информации. Лицензии предоставлены бессрочно приказом ФСТЭК № 206-л от 31 мая 2023 г.

Arenadata создает системы сбора, хранения и обработки больших данных на базе известных Open Source решений, таких как Apache Hadoop, Greenplum, ClickHouse, Apache Kafka и других. Компания разрабатывает коннекторы между этими системами, а также развивает собственный оркестратор Arenadata Cluster Manager (ADCM), позволяющий быстро устанавливать и настраивать все data-сервисы Arenadata на различных типах инфраструктур. Управляемые ADCM, продукты Arenadata образуют единую платформу, которая используется заказчиками для построения масштабируемых хранилищ данных и реализации современных решений в области ML, AI и IoT.

Согласно полученным лицензиям ФСТЭК, Arenadata имеет право разрабатывать, производить и оказывать техническую поддержку средств защиты конфиденциальной информации, защищенные программные (программно-технические) средства обработки

«Получение лицензий ФСТЭК — важный шаг для Arenadata. С самого начала наша компания работала над тем, чтобы ее продукты ни в чем не уступали зарубежным решениям, включая безопасность и надежность. Лицензии ФСТЭК наглядно демонстрируют, что мы движемся в правильном направлении, и наши продукты соответствуют самым строгим требованиям по разработке средств защиты информации и технической защите конфиденциальной информации», — комментирует Максим Пустовой, генеральный директор Arenadata.

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Arenadata — российская компания с ключевой специализацией в разработке программных продуктов для сбора, хранения и обработки больших данных на базе технологий с открытым исходным кодом. Arenadata входит в реестр ИТ-организаций, аккредитованных Минцифры РФ. В 2023 г. компания вошла в рейтинг Forbes «30 самых дорогих компаний Рунета». Компания является лидером на рынке продуктов для сложной аналитики (СУБД для OLAP-задач) согласно исследованиям, опубликованным РДТЕХ и «Круги Громова». Программные продукты Arenadata зарегистрированы в Едином реестре российского ПО. Arenadata представляет на рынке экосистему программных продуктов, решений и сервисов, построенных на базе многофункциональной платформы данных Arenadata EDP. Платформа является технологической основой для построения корпоративных хранилищ и озёр данных, а также при реализации проектов в направлении IoT, ML и AI.