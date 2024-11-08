Выручка «Группы Аренадата» выросла на 114% за 9 месяцев 2024 г.

«Группа Аренадата», ведущий российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных, объявляет неаудированные результаты за 9 месяцев 2024 г. по управленческой отчетности.

Ключевые показатели:

1. Выручка «Группы Аренадата» в отчетном периоде увеличилась на 114% по отношению к 9 месяцам 2023 г. и составила ₽3,6 млрд благодаря росту дохода от продажи лицензий, услуг технической поддержки и консалтинга текущим клиентам, а также привлечению новых клиентов. Кроме того, результаты за три квартала 2024 г. отражают снижение фактора сезонности B2B бизнеса в текущем году.

2. OIBDA «Группы Аренадата» за 9 месяцев текущего года составила ₽794 млн на фоне убытка ₽16 млн за сопоставимый период 2023 г. Положительная динамика показателя обусловлена ускоренными темпами роста выручки при умеренном темпе увеличения затрат.

3. Чистая прибыль за 9 мес. 2024 г. выросла до ₽733 млн против убытка ₽77 млн за аналогичный период прошлого года, а точка безубыточности была достигнута уже в первом полугодии 2024 г. В 2023 г. с учетом сезонности «Группа Аренадата» вышла на чистую прибыль только в 4 квартале.

4. На 30 сентября 2024 г. «Группа Аренадата» имела отрицательный чистый долг в размере ₽516 млн, что подтверждает устойчивое финансовое положение и позволяет получать финансовые доходы за счет размещения средств на депозитах.

«Мы провели IPO чуть больше месяца назад — 1 октября 2024 года. С этого момента акции «Группы Аренадата» успели войти в индекс IPO (MIPO), сектор РИИ (Рынок инноваций и инвестиций) Московской биржи, а также в перечень бумаг высокотехнологического сектора экономики. Таким образом, с 6 ноября 2024 года для частных инвесторов «Группы Аренадата» доступна налоговая льгота при соблюдении ряда условий и непрерывном владении ценной бумагой более одного года. Будучи уже публичной компанией, мы продолжаем открытый диалог с инвестиционным сообществом и раскрываем промежуточные результаты по основным метрикам управленческой отчетности. Стремительный рост выручки за 9 месяцев свидетельствует о достижимости наших амбициозных планов по масштабированию бизнеса, темпы роста которого последние 3 года превышали 50%. Я хочу поблагодарить всю команду «Группы Аренадата» за ежедневный вклад в развитие бизнеса и вывод компании на качественно новый уровень, а инвесторов — за интерес к нашей инвестиционный истории и эффективную обратную связь», — прокомментировал Максим Пустовой, генеральный директор «Группы Аренадата».