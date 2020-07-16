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Positive Technologies планирует провести дебютный выпуск облигаций на Московской бирже

Безопасность Новости поставщиков Бизнес Инвестиции и M&A

Positive Technologies объявила о планах дебютировать на Московской бирже с выпуском облигаций на 500 млн руб.

Облигации сроком обращения три года планируется разместить по открытой подписке с первоначальной ориентацией на крупных розничных инвесторов и пакетные покупки ценных бумаг. Всего будет размещено 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. руб., периодичность выплат купона по ним составит 91 день.

Компания Positive Technologies работает на российском рынке информационной безопасности с 2002 г. В число основных видов деятельности компании входит разработка программного обеспечения, предназначенного для выявления, верификации и нейтрализации бизнес-рисков, которые могут возникать в ИТ-инфраструктурах предприятий различных отраслей.

По итогам 2019 г. суммарная выручка АО «Позитив Текнолоджиз» по всем видам деятельности составила 3,2 млрд руб., чистая прибыль за тот же период составила 0,4 млрд. руб. На протяжении последних трех лет оборот компании демонстрирует рост не менее 20% в год. По итогам 2020 г. группа планирует завершить подготовку и проведение аудита консолидированной МСФО-отчетности, а также получить кредитный рейтинг от одного из российских агентств. По результатам этих действий планируется перевод ценных бумаг во второй уровень листинга.

Всего в продуктовом портфеле компании сегодня 10 продуктов, позволяющих: контролировать защищенность инфраструктуры и своевременно находить в ней уязвимости; выявлять инциденты ИБ в инфраструктуре любых масштабов, включая закрытые промышленные системы; детектировать атаки во внутреннем и внешнем трафике компаний; защищать веб-приложения от сложных атак; обнаруживать уязвимости и ошибки в приложениях, а также поддерживать процесс безопасной разработки.

На базе продуктовой линейки компании сформированы несколько решений, учитывающих опыт Positive Technologies по защите бизнеса в различных отраслях и специфику российских и международных стандартов безопасности. В частности, клиенты компании имеют возможность использовать решения для: построения распределенных систем кибербезопасности; построения SOC, в том числе в небольших инфраструктурах; раннего выявления сложных угроз; защиты веб-приложений; обеспечения безопасности объектов КИИ (включая взаимодействие с главным центром ГосСОПКА); построения центра ГосСОПКА; организации безопасной удаленной работы и контроля удаленного доступа.

Также компания оказывает ряд сервисов и консультационных услуг в области кибербезопасности (в частности, непрерывный анализ защищенности бизнеса, обнаружение, реагирование и расследование сложных инцидентов, мониторинг защищенности корпоративных систем).

По словам операционного директора Positive Technologies Максима Пустового, привлеченные в ходе выпуска облигаций средства будут использованы по трем направлениям. Частично финансирование будет направлено на масштабирование продаж существующих продуктов и сервисов как на основных рынках в России и СНГ, так и в дальнем зарубежье. Вторая часть средств будет привлечена для расширения портфеля продуктов и услуг в рамках разрабатываемой единой платформы решений компании. И третье направление, в рамках которого будут использованы средства, — это инвестиции в разработку новых, инновационных продуктов, находящихся на раннем этапе развития.

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