Получите все материалы CNews по ключевому слову
Жариков Александр
СОБЫТИЯ
Жариков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5185 2
|Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 175 1
|Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1475 2
|HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 2
|Visa Instant Issue 5 2
|Шевченко Мария 16 2
|Поваренко Татьяна 1 1
|Трифонов Андрей 10 1
|Пустовой Максим 36 1
|Керемет Максим 1 1
|Гоменюк Кирилл 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155496 1
|Израиль 2781 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398544, в очереди разбора - 732320.
Создано именных указателей - 185493.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.