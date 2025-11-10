Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185493
ИКТ 14397
Организации 11170
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26364
Персоны 79868
География 2981
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 875

Жариков Александр


СОБЫТИЯ


10.11.2025 25+ докладов про genAI: что ждет участников Conversations в декабре? 1
25.06.2024 Центральный университет и Arenadata заключили стратегическое партнерство в области больших данных и ИИ 1
02.03.2016 Знание – сила: как Альфа-Банк минимизировал риски, создав корпоративную википедию 1
15.12.2015 «Альфа-Банк» построил единую информационную систему на базе Microsoft SharePoint 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Жариков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25195 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1474 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4462 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14031 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 332 1
Google LLC 12187 1
Альфа-Банк 1855 2
Visa International 1969 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1348 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 947 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1116 1
Газпром нефть 667 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 260 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2976 1
Unilever - Юнилевер Русь 161 1
Wolt - Wolt Enterprises Oy 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5185 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 175 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 433 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1905 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1447 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 691 1
Wiki - Вики - режим Википедии 255 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1385 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 333 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3382 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33659 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 459 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8673 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31730 1
Data Engineering - Инжиниринг данных - Инженерия данных - Digital Engineering - Цифровой инжиниринг - Data Engineer - Инженер данных - Инженерная информатика 99 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2384 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8091 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7337 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17450 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 845 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1279 1
Оповещение и уведомление - Notification 5300 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25460 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 503 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14700 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5596 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3046 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56549 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12267 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4653 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4855 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12900 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13253 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25876 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4411 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7504 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1475 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 2
Visa Instant Issue 5 2
Шевченко Мария 16 2
Поваренко Татьяна 1 1
Трифонов Андрей 10 1
Пустовой Максим 36 1
Керемет Максим 1 1
Гоменюк Кирилл 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155496 1
Израиль 2781 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50941 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25778 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14944 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2734 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 987 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6625 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54628 1
Образование в России 2527 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3671 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3187 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 991 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17279 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31569 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 350 1
Wikipedia - Википедия 573 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 21 1
День молодёжи - 27 июня 984 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398544, в очереди разбора - 732320.
Создано именных указателей - 185493.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/