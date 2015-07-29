Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
RobotLAB
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|29.07.2015
|Глава Mail.ru Group инвестировал в создателя «первого в мире мобильного 3D-сканера» 1
|25.06.2015
|Глава Mail.ru Group инвестировал в создателя игрушечных роботов. Видео 1
|15.09.2014
|Место за рулём занял робот 1
|26.04.2007
|Вышел майский номер журнала CNews 1
Публикаций - 5, упоминаний - 5
RobotLAB и организации, системы, технологии, персоны:
|True Ventures 10 1
|MENA Venture Investments 1 1
|Lerer Hippeau Ventures 1 1
|BMW Group 482 1
|Khosla Ventures - венчурный фонд 16 1
|Kickstarter 136 1
|Tesla Motors 461 1
|Intel Capital 148 1
|O'Reilly AlphaTech Ventures - OATV 5 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
|OLPC - One Laptop per Child 82 1
|Promobot Nested Chat 14 1
|Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
|Apple iPad 4012 1
|Rakuten Viber 665 1
|Microsoft Office 4170 1
|Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
|Apple iPhone 6 4861 1
|Promobot Scanner 7 1
|Promobot Rooky 6 1
|BMW Z Series 10 1
|Гришин Дмитрий 210 2
|Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 1
|Южаков Алексей 36 1
|Кивокурцев Олег 100 1
|Ярковский Иван 3 1
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 1
|Чугунов Максим 11 1
|Crunchbase 74 2
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.