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Индексная книга (каталог) CNews*
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RobotLAB

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.07.2015 Глава Mail.ru Group инвестировал в создателя «первого в мире мобильного 3D-сканера» 1
25.06.2015 Глава Mail.ru Group инвестировал в создателя игрушечных роботов. Видео 1
15.09.2014 Место за рулём занял робот 1
26.04.2007 Вышел майский номер журнала CNews 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

RobotLAB и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3602 2
Grishin Robotics 29 2
littleBits Electronics 11 2
Orbotix 8 2
Bolt 38 2
Double Robotics 6 2
Neoteny Labs 1 1
Unitree Robotics 27 1
Вестлинк - Westlink 28 1
Дабл Ю Экспо 8 1
Элемент ГК - Корпорация Роботов 26 1
Айдол 5 1
Ростелеком 10948 1
МегаФон 10742 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Microsoft Corporation 25775 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
HP Inc. 5883 1
Oracle Corporation 7074 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Telegram Group 2940 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 1
PayPal 671 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 1
Fitbit 63 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 1
Occipital 11 1
Promobot - Промобот 168 1
Indiegogo 57 1
KUKA Robotics 41 1
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Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 1
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Jawbone 37 1
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Khosla Ventures - венчурный фонд 16 1
Kickstarter 136 1
Tesla Motors 461 1
Intel Capital 148 1
O'Reilly AlphaTech Ventures - OATV 5 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 2
Аксессуары 4282 2
Сварка - Welding 49 1
3D сканер 61 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Оцифровка - Digitization 5185 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 702 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 752 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 204 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Робототехника сервисная - Сервисный робот - Robotics service - Service robot 63 1
Манипулятор - Manipulator 365 1
Promobot Nested Chat 14 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apple iPad 4012 1
Rakuten Viber 665 1
Microsoft Office 4170 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
Apple iPhone 6 4861 1
Promobot Scanner 7 1
Promobot Rooky 6 1
BMW Z Series 10 1
Гришин Дмитрий 210 2
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 1
Южаков Алексей 36 1
Кивокурцев Олег 100 1
Ярковский Иван 3 1
Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 1
Чугунов Максим 11 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Сингапур - Республика 1953 1
Европа Восточная 3138 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 1
Чили - Республика 494 1
Кувейт 173 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Зоология - наука о животных 2887 2
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
Crunchbase 74 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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