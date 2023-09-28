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Promobot Scanner

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.09.2023 В Симферопольских клиниках устройство с искусственным интеллектом начнет регистрировать пациентов 1
26.04.2023 В России создали искусственный интеллект для автоматизации регистрации посетителей в клиниках 1
15.12.2022 В клиниках Татарстана устройство с искусственным интеллектом начнет регистрировать пациентов 1
25.02.2021 Два резидента Сколково разработали сканер документов нового поколения 1
14.12.2020 В России создан сканер документов для регистратур клиник и медицинских лабораторий 1
26.08.2020 «Промобот» представила ПАК для автоматического распознавания и сканирования документов 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Promobot Scanner и организации, системы, технологии, персоны:

Promobot - Промобот 168 7
Medods - Медодс 6 4
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 2
Hyundai Motor Company - Boston Dynamics 45 1
RobotLAB 5 1
Unitree Robotics 27 1
Айдол 5 1
Ростелеком 10948 1
Yandex - Яндекс 9216 1
9594 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 1
Telegram Group 2940 1
KUKA Robotics 41 1
Dubai Mall - Дубай Молл 51 3
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Альфа-Центр Здоровья 6 1
Альба-Мед - Albamed 1 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 5
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 4
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 573 3
Оцифровка - Digitization 5185 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 428 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 1
Робототехника сервисная - Сервисный робот - Robotics service - Service robot 63 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 538 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 27 5
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 3
1С:Медицина 53 3
ЭОС АИС МФЦ Дело 78 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
Кивокурцев Олег 100 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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