В России создали искусственный интеллект для автоматизации регистрации посетителей в клиниках

Поставщик ИТ-решений, компания «Промобот» ввела в эксплуатацию свои сканеры, которые автоматически регистрируют пациентов в медицинских центрах в России. Устройство, известное как Promobot Scanner, сокращает время внесения данных паспорта, СНИЛСа или полиса ДМС в медицинскую информационную систему до четырех секунд. Об этом CNews сообщили представители «Промобот».

Новая технология, поставленная в федеральной сети медицинских центров «Альфа-центр здоровья», сканирует документ и передает информацию напрямую в соответствующие поля медицинской информационной системы.

Генеральный директор «Альфа-центр здоровья» Норайр Колоян подчеркивает, что введение новой технологии позволит улучшить сервис, снизить время ожидания пациентов и сделать их пребывание в клинике более комфортным. По данным проведенных интервью в 25 крупных частных клиниках, время, необходимое для ручного ввода данных паспорта в поля МИС, составляет до 2,5 минут.

Компания «Промобот» стремится совершенствовать технологии, которые могут значительно улучшить клиническое обслуживание и оптимизировать работу медицинских учреждений. Программные продукты, разработанные для автоматизации регистратуры в медицинских учреждениях, имеют ряд ограничений и требуют дополнительных устройств для работы, что ограничивает их применение.

Несмотря на то, что эти продукты сокращают количество ошибок при вводе данных пациентов в МИС, они не ускоряют процесс регистрации самого пациента. Недавние исследования, проведенные среди руководителей медицинских клиник и лабораторий, показали, что главной потребностью является уменьшение времени, необходимого для регистрации пациента, чтобы сократить время ожидания.

Директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев, подчеркивает, что сканер с искусственным интеллектом уже применяется в Пермском филиале учреждения и в ближайшее время представится в клиниках по всей России, в том числе в Москве, Ростове-на-Дону, Мурманске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Тюмени, а также в Ярославле.

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Promobot Scanner работает с некоторыми популярными МИС, такими как «1С-медицина», «Инфоклиника», «Медодс» и «Медидея», и в ближайшее время будет интегрироваться с другими платформами. Кроме того, компания «Промобот» разработала робота-диагноста, который использует искусственный интеллект для измерения показателей здоровья пациентов и выдачи рекомендаций.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле.