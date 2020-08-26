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«Промобот» представила ПАК для автоматического распознавания и сканирования документов

ПО Софт Техника Маркет

Компания «Промобот», резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково», представила свою новую разработку – Promobot Scanner. По заявлению создателей, использование устройства позволит до 11 раз быстрее заполнять документы и на треть сократит время обслуживания в МФЦ.

Promobot Scanner — программно-аппаратный комплекс для автоматического распознавания и сканирования документов. Система самостоятельно считывает данные, вносит их в необходимые поля, передает в различные информационные системы (например, АИС МФЦ или Росреестр) и формирует заявление на оказание услуги.

В настоящий момент сотрудники МФЦ и других организаций вносят данные из документов вручную. Это может приводить к ошибкам, а значит – к отказам в предоставлении услуг от профильных ведомств. Promobot Scanner позволяет исключить неточности и заполнить заявление за шесть секунд.

Олег Кивокурцев, директор по развитию компании «Промобот», сказал: «Сокращение времени обслуживания клиентов — важнейшая задача современных организаций, в том числе государственных ведомств и органов власти. Наше изобретение поможет людям быстрее получать необходимые услуги, меньше ждать в очереди, а ведомствам — повышать эффективность сотрудников, освобождая их от ручного ввода данных».

Ирина Оя, старший менеджер кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказала: «На сегодняшний день потребность в инновационных решениях для цифровой трансформации является критичной для любого бизнеса. Promobot Scanner сокращает время обработки рутинных процессов, не просто решая задачи автоматизации и повышения эффективности бизнес процессов, но и значительно улучшает качество обслуживания посетителей в государственных и коммерческих организациях».

Promobot Scanner разработан российской компанией «Промобот», известной на рынке своими одноименными сервисными роботами, а также станциями бесконтактного измерения температуры «Термоконтроль».

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