В России создан сканер документов для регистратур клиник и медицинских лабораторий

Резидент «Сколково» компания «Промобот» представил сканер для регистратур клиник и медицинских лабораторий. Promobot Scanner распознает данные паспорта и передает их в поля информационной системы медучреждения за 4 секунды.

На внесение нового пациента в медицинскую информационную систему (МИС) администратору в регистратуре требуется от 3 до 5 минут. Половина этого времени тратится на ручной ввод данных паспорта в поля МИС. Такие данные получила компания «Промобот» после интервью с главными врачами и старшими администраторами 25 крупных частных клиник.

«Наша задача — обеспечить пациента современным, качественным медицинским обслуживанием, предоставить высокий уровень сервиса, где отношения «врач-пациент» основаны на доверии. Поэтому мы внедряем различные инструменты, позволяющие оказывать помощь быстро. Мы ценим время наших пациентов, и скорость оказания услуг для нас всегда является одним из приоритетных направлений, — отметила руководитель обособленного подразделения клиники «Медси» в Перми Елена Россохина.

Promobot Scanner сокращает время внесения данных паспорта в МИС до 4 секунд. Это первый в мире сканер с автоматическим переносом данных пациента напрямую в информационную систему.

«На рынке уже есть решения для автоматизации регистратуры. В основном, это программные продукты, для их работы нужно покупать дополнительные устройства. Такие решения сокращают количество ошибок при вводе данных, но почти не сокращают время регистрации пациента. Директора медицинских клиник и лабораторий рассказали нам, что ошибки при вводе – это не серьезная проблема, с ней справляются сами администраторы. Основная потребность – сократить время регистрации пациента до нескольких секунд, чтобы уменьшить очереди. С нашим сканером ввод данных одного пациента занимает всего 4 секунды», — сказал директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

Сканер устанавливается на рабочее место в регистратуре. Чтобы внести данные паспорта, СНИЛС или полиса ОМС в информационную систему, нужно положить документ на сканер и нажать на кнопку «Сканировать» в интерфейсе МИС. Устройство отсканирует документ, распознает данные и распределит их в соответствующие поля МИС.

Promobot Scanner уже работает с информационными системами «1С-Медицина», «Инфоклиника» и «Медодс». Разработчики готовят интеграцию с другими популярными МИС.

Promobot Scanner можно приобрести на сайте производителя по цене от 29 тыс. руб.

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