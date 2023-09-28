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В Симферопольских клиниках устройство с искусственным интеллектом начнет регистрировать пациентов

Пермская компания «Промобот», участник ИТ-кластера «Сколково», осуществила поставку устройств Promobot Scanner для сети клиник Albamedв Симферополе. Об этом CNews сообщили представители «Промобот».

Promobot Scanner идентифицирует паспортные данные и отправляет их в поля информационной системы медицинского учреждения за четыре секунды. Регистрация нового пациента в МИС занимает у администратора в регистратуре от трех до пяти минут. Половина этого времени уходит на ручной ввод данных паспорта в поля МИС. Компания «Промобот» получила такую информацию после опроса главных врачей и старших администраторов 25 крупных частных клиник.

«Наша цель - улучшение уровня сервиса, сокращение времени ожидания пациентов в очереди. Клиники Albamed принимают пациентов по ДМС и на платные услуги. В таких условиях крайне важно минимизировать время ожидания пациента и сделать пребывание в клинике комфортным для всех пациентов, - сказал представитель сети клиник.

Сканер устанавливается на рабочем месте регистратуры. Для того чтобы передать данные паспорта, СНИЛС или полиса ДМС в информационную систему, достаточно положить документ на сканер и нажать на кнопку «Сканировать» в интерфейсе МИС. Устройство отсканирует документ, распознает информацию и распределяет ее по соответствующим полям МИС.

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В Симферопольских клиниках устройство с искусственным интеллектом начнет регистрировать пациентов

«Существующие решения для автоматизации регистратуры в основном представлены программными продуктами, требующими дополнительного оборудования. Такие решения снижают количество ошибок при вводе данных, но почти не уменьшают время регистрации пациента. Руководители медицинских клиник и лабораторий сообщили нам, что ошибки при вводе данных не являются серьезной проблемой, так как администраторы справляются с ними самостоятельно. Основная потребность – сокращение времени регистрации пациента до нескольких секунд для уменьшения очередей. С нашим сканером ввод данных одного пациента занимает всего четыре секунды», — сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

По словам создателей, два устройства Promobot Scanner уже обслуживают пациентов в одном из филиалов учреждения. В течение 2023 г. сканеры с искусственным интеллектом также появятся в остальных филиалах клиники в Республике Крым.

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Promobot Scanner совместим с информационными системами «1С-медицина», «Инфоклиника», «Медодс» и «Медидея». Разработчики готовят интеграцию с другими популярными МИС. Ранее компания «Промобот» представила робота-диагноста, который измеряет показатели здоровья пациентов и выдает рекомендации с помощью искусственного интеллекта.

***

Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

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