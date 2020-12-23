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SoftBank Robotics

SoftBank Robotics

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.12.2020 Ученые расстроены: ИИ подталкивает людей к неоправданному риску 2
20.02.2018 Аэропорт Мюнхена и Lufthansa тестируют антропоморфного робота 1
06.03.2017 Исследование: Почти любой промышленный робот может напасть на человека 1
25.05.2016 MasterCard представила свое первое коммерческое приложение для робота-гуманоида Pepper 2

Публикаций - 5, упоминаний - 7

SoftBank Robotics и организации, системы, технологии, персоны:

Rethink Robotics 5 1
UBtech Robotics 18 1
IBM - McD Tech Labs - Apprente 7 1
RobotLAB 5 1
Unitree Robotics 27 1
Айдол 5 1
Ростелеком 10948 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Telegram Group 2940 1
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UR - Universal Robots 9 1
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Deutsche Lufthansa AG 121 1
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
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