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KASLR Kernel address space layout randomization рандомизация размещения адресного пространства ядра

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.11.2026 Ядерная катастрофа. В недрах Linux найдено 2000 новых «дыр», половина позволяет получить админские права. Опрос 2
07.08.2024 Найден новый способ опасно атаковать ядро Linux 1
18.05.2021 Уязвимость в ядре Linux позволяет обходить защиту от эксплойтов 1
15.10.2020 Любой ноутбук на Linux можно незаметно взломать «по воздуху» 1
28.01.2020 В процессорах Intel найдена «дыра, более опасная, чем чипокалипсис». Заплаток для нее пока нет 1
15.05.2019 В процессорах Intel найдены сразу четыре новых «дыры». Их исправление затормозит ПК до 40% 1
17.09.2018 Ядро macOS можно взломать с помощью антивируса 1
03.01.2018 Проблема в процессорах Intel замедляет ПК до 30%. Под ударом Windows, Linux и macOS 1
03.07.2017 Вышло «историческое» обновление ядра Linux 1
26.08.2016 Опаснейшее шпионское ПО заражает iPhone и iPad через поддельные «Вконтакте», «Одноклассники» и «Яндекс» 2

Публикаций - 10, упоминаний - 12

KASLR и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 4
Intel Corporation 12903 4
Apple Inc 13348 3
Amazon Inc - Amazon.com 3321 2
Microsoft Corporation 25919 2
AMD - Advanced Micro Devices 4718 2
Rogue Games 20 2
Google LLC 12853 1
Nvidia Corp 4136 1
Lookout 36 1
VUSec 3 1
Stealth Falcon - хакерская группировка 2 1
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Yandex - Яндекс 9461 1
Lenovo Group 2478 1
Meta Platforms - Facebook 4640 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 1
IBM - International Business Machines Corp 9723 1
Microsoft Corporation - GitHub 1131 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1877 1
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3630 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9600 1
Telegram Group 3045 1
Red Hat 1385 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5137 1
NSO Group 33 1
The Citizen Lab 25 1
Webroot Software 32 1
Trustwave - Trustwave SpiderLabs 23 1
Y Combinator - венчурный фонд 58 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1870 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28727 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7860 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36423 7
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2391 6
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22917 4
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Кибербезопасность - Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 122 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34217 3
RIDL - Rogue In-Flight Data Load - уязвимость 3 2
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 224 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8592 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27337 2
Intel - уязвимости в ряде микропроцессоров 80 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10229 2
ZombieLoad 7 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8075 2
Kernel Page Table Isolation 2 1
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BLURtooth - уязвимость 3 1
Bleedingtooth - уязвимость 1 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 2047 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 868 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 475 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4806 1
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 349 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1278 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 645 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16957 1
L2CAP - Link Control and Adaptation Protocol - протокол управления логической связью и адаптацией 4 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 433 1
Spoofing - Спуфинг - IP-spoofing - GPS-spoofing - ARP-spoofing - DNS-spoofing - Bluetooth-spoofing 129 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24569 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5482 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8041 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10714 1
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Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 99 2
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Intel DDIO - Intel Data Direct I/O 5 1
Google Compute Engine 13 1
Webroot SecureAnywhere 4 1
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 117 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 185 1
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InterSystems Cache 147 1
HPE Integrity - серия серверов 144 1
NSO Group - Pegasus 98 1
Google YouTube - Видеохостинг 3026 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7742 1
Google Android 15417 1
Apple iOS 8682 1
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 402 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 1
Rakuten Viber 672 1
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Microsoft Windows 17088 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 1000 1
Microsoft Azure 1535 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1041 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1775 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1302 1
Oracle Java - язык программирования 3512 1
JavaScript - JS - язык программирования 1459 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 291 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2128 1
Google - Gmail 1029 1
Tencent - WeChat - мессенджер 180 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 62 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 88 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1378 1
Google Chromebook - Google Хромбук 242 1
Apple iMessage - Мессенджер 168 1
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Мансур Ахмед 8 1
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 8 1
Nguyen Andy - Нгуен Энди 1 1
Guido Dan - Гвидо Дэн 1 1
Мельникова Анастасия 442 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 242 1
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 32 1
Австрия - Австрийская Республика 1362 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 423 1
Россия - РФ - Российская федерация 169631 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1287 1
Израиль 2880 1
Франция - Французская Республика 8221 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1446 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34550 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7638 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1469 2
Чипокалипсис - Chipocalypse 35 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6664 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1263 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58828 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1925 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5712 1
ThreatPost 9 1
The Register - The Register Hardware 1807 1
Ars Technica 453 1
Phoronix 61 1
Известия ИД 800 1
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 12 2
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 7 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 112 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 336 1
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