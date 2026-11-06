Индексная книга (каталог) CNews*
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KASLR Kernel address space layout randomization рандомизация размещения адресного пространства ядра
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 10, упоминаний - 12
KASLR и организации, системы, технологии, персоны:
|Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 4
|Intel Corporation 12903 4
|Apple Inc 13348 3
|Amazon Inc - Amazon.com 3321 2
|Microsoft Corporation 25919 2
|AMD - Advanced Micro Devices 4718 2
|Rogue Games 20 2
|Google LLC 12853 1
|Nvidia Corp 4136 1
|Lookout 36 1
|VUSec 3 1
|Stealth Falcon - хакерская группировка 2 1
|Broadcom - VMware 2636 1
|Cisco Systems 5387 1
|X Corp - Twitter 2945 1
|Yandex - Яндекс 9461 1
|Lenovo Group 2478 1
|Meta Platforms - Facebook 4640 1
|Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 1
|IBM - International Business Machines Corp 9723 1
|Microsoft Corporation - GitHub 1131 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1877 1
|VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3630 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9600 1
|Telegram Group 3045 1
|Red Hat 1385 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5137 1
|NSO Group 33 1
|The Citizen Lab 25 1
|Webroot Software 32 1
|Trustwave - Trustwave SpiderLabs 23 1
|ThreatPost 9 1
|The Register - The Register Hardware 1807 1
|Ars Technica 453 1
|Phoronix 61 1
|Известия ИД 800 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484230, в очереди разбора - 722474.
Создано именных указателей - 203929.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484230, в очереди разбора - 722474.
Создано именных указателей - 203929.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.