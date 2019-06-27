Индексная книга (каталог) CNews*
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Beard Chris Крис Берд
СОБЫТИЯ
|27.06.2019
|Firefox будет подделывать историю браузера, чтобы обмануть таргетированную рекламу 2
|11.06.2019
|Mozilla готовит к выпуску платный Firefox 2
|28.03.2018
|Полный конец операционной системы: Закрывается магазин приложений Firefox OS 2
|28.02.2017
|Mozilla купила знаменитый сервис для чтения Pocket 1
|28.09.2016
|Разработка Firefox OS полностью прекращена 2
|09.12.2015
|Mozilla закрыла проект Firefox OS 2
|12.11.2015
|Вышел браузер Firefox для iPhone и iPad 1
|25.05.2015
|У Firefox OS будет новая стратегия. Идея со сверхдешевыми смартфонами провалилась 1
|16.04.2015
|В Mozilla полетели головы: Топ-менеджеров увольняют ради светлого будущего Firefox 2
|18.02.2015
|Браузер Firefox лишился главного разработчика 1
|31.03.2008
|Mozilla работает над Firefox 4 1
|31.03.2008
|Mozilla уже работает над Firefox 4 1
|19.12.2005
|IE будет использовать RSS-иконку Mozilla 1
Публикаций - 14, упоминаний - 21
Beard Chris и организации, системы, технологии, персоны:
|Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
|CNET Networks - CNET News 1643 2
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
|Yahoo! Finance 122 1
|TNW - The Next Web 90 1
|The Verge - Издание 619 1
|Axel Springer - Аксель Шпрингер Раша 15 1
|Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 2
|University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.