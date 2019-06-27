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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Beard Chris Крис Берд

СОБЫТИЯ


27.06.2019 Firefox будет подделывать историю браузера, чтобы обмануть таргетированную рекламу 2
11.06.2019 Mozilla готовит к выпуску платный Firefox 2
28.03.2018 Полный конец операционной системы: Закрывается магазин приложений Firefox OS 2
28.02.2017 Mozilla купила знаменитый сервис для чтения Pocket 1
28.09.2016 Разработка Firefox OS полностью прекращена 2
09.12.2015 Mozilla закрыла проект Firefox OS 2
12.11.2015 Вышел браузер Firefox для iPhone и iPad 1
25.05.2015 У Firefox OS будет новая стратегия. Идея со сверхдешевыми смартфонами провалилась 1
16.04.2015 В Mozilla полетели головы: Топ-менеджеров увольняют ради светлого будущего Firefox 2
18.02.2015 Браузер Firefox лишился главного разработчика 1
31.03.2008 Mozilla работает над Firefox 4 1
31.03.2008 Mozilla уже работает над Firefox 4 1
19.12.2005 IE будет использовать RSS-иконку Mozilla 1

Публикаций - 14, упоминаний - 21

Beard Chris и организации, системы, технологии, персоны:

Mozilla Foundation 208 6
Google LLC 12690 5
Microsoft Corporation 25775 4
Huawei 4677 4
LG Electronics 3735 4
ZTE Corporation 800 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 4
GeeksPhone 21 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Apple Inc 13156 3
Tsinghua Unigroup - Tsinghua University Sci-Tech General Company 21 2
Acadine Technologies 4 2
МегаФон 10742 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 60 1
Samsung Electronics 11065 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Vodafone Group 1412 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Yahoo! 3726 1
Coinbase 70 1
Netscape Communications Corporation 426 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 1
Prada 58 1
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Nike 195 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 190 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
Google Android - приложения и разработчики 736 2
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 428 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 2
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 207 1
Data monetization - Монетизация данных 1965 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Фонарик 327 1
Application store - магазин приложений 1463 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 22 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 1
Mozilla Firefox - браузер 1951 14
Mozilla Firefox OS 93 6
Apple iOS 8583 4
Linux OS 11533 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 4
Mozilla Gecko - браузерный движок 68 3
Google Chrome - браузер 1701 3
Apple Safari - браузер 896 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 3
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 101 2
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch - One Touch Idol 59 2
Mozilla FireFox Portable - Mozilla FireFox Mobile 21 2
Google Android 15244 2
Opera Browser - Браузер 1050 2
Proton Technologies - ProtonVPN 23 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 117 1
Alibaba UCWeb UC Browser - браузер 30 1
Trivago - сервис по поиску отелей и сравнения цен на них 7 1
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 114 1
Samsung Internet - браузер 15 1
Mozilla Firefox Marketplace - Firefox Apps Market 13 1
Mozilla Application Suite 11 1
ZTE Open 11 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Microsoft Windows 16882 1
Apple - App Store 3109 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 295 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 1
Google Android One 47 1
Booking.com 126 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 1
Bending Spoons - Evernote 200 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 230 1
Mozilla Track THIS 1 1
Apple AirDrop 42 1
Pinterest 84 1
Eich Brendan - Айк Бренден 15 2
Jaaksi Ari - Яакси Ари 13 2
Nightingale Johnathan - Найтингейл Джонатан 9 2
Greenberg Daniel - Гринберг Дэниэл 1 1
Dixon Denelle - Диксон Денель 1 1
Lilly John - Лилли Джон 14 1
Mayo Mark - Майо Марк 3 1
Nitot Tristan - Нитот Тристан - Найтот Тристан 4 1
Heilmann Christian - Хейлманн Кристиан 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Испания - Королевство 3840 3
Япония 13807 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Китай - Пекин - Beijing 1096 2
США - Флорида - Орландо 129 1
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Индия - Bharat 5870 1
Индонезия - Республика 1058 1
США - Калифорния 4829 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
США - Торонто 273 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
CNET Networks - CNET News 1643 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Yahoo! Finance 122 1
TNW - The Next Web 90 1
The Verge - Издание 619 1
Axel Springer - Аксель Шпрингер Раша 15 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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