Индексная книга (каталог) CNews*
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Nightingale Johnathan Найтингейл Джонатан
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 18
Nightingale Johnathan и организации, системы, технологии, персоны:
|Mozilla Foundation 208 6
|Google LLC 12690 5
|Microsoft Corporation 25775 4
|Yandex - Яндекс 9216 3
|Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 60 2
|Samsung Electronics 11065 1
|Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
|X Corp - Twitter 2938 1
|Apple Inc 13156 1
|Meta Platforms - Facebook 4621 1
|IBM - International Business Machines Corp 9699 1
|Vodafone Group 1412 1
|Yahoo! 3726 1
|Blink 58 1
|Emerson 95 1
|Netscape Communications Corporation 426 1
|Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 1
|British Airways - British Midland International 127 1
|Eich Brendan - Айк Бренден 15 3
|Beard Chris - Крис Берд 14 2
|Mayo Mark - Майо Марк 3 2
|Peterson Chris - Петерсон Крис 4 1
|Bakita Joshua - Бакита Джошуа 2 1
|Nitot Tristan - Нитот Тристан - Найтот Тристан 4 1
|Heilmann Christian - Хейлманн Кристиан 3 1
|CNET Networks - CNET News 1643 2
|ComputerWorld 144 1
|Finacial Times 4 1
|Reddit 398 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
|BleepingComputer - Издание 458 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.