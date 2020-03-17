Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Nightingale Johnathan Найтингейл Джонатан

СОБЫТИЯ


17.03.2020 Пострадавший от гомосексуалистов экс-глава Firefox настучал на Google. Теперь Google грозят многомиллионные штрафы 2
16.12.2019 Google забанила в своих сервисах популярные Linux-браузеры 2
15.04.2019 Вице-президент Mozilla рассказал, как Google сживал со свету Firefox, притворяясь другом 2
16.04.2015 В Mozilla полетели головы: Топ-менеджеров увольняют ради светлого будущего Firefox 2
19.02.2015 Новым главой Firefox стал эксперт по облакам 2
18.02.2015 Браузер Firefox лишился главного разработчика 2
04.02.2014 Объявлен новый срок выхода «самого красивого Firefox» 2
19.11.2013 Вышла альфа-версия «самого красивого Firefox». ФОТО 2

Публикаций - 9, упоминаний - 18

Nightingale Johnathan и организации, системы, технологии, персоны:

Mozilla Foundation 208 6
Google LLC 12690 5
Microsoft Corporation 25775 4
Yandex - Яндекс 9216 3
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 60 2
Samsung Electronics 11065 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
X Corp - Twitter 2938 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Vodafone Group 1412 1
Yahoo! 3726 1
Blink 58 1
Emerson 95 1
Netscape Communications Corporation 426 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 1
British Airways - British Midland International 127 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 9
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
VIM - Virtualized Infrastructure Manager - Системы управления виртуализованной инфраструктурой 15 1
Google Android - приложения и разработчики 736 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 1
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 207 1
HTML - KHTML - компонент для просмотра HTML-документов, разработанный для среды KDE для UNIX-систем 15 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 1
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 22 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 1
Mozilla Firefox - браузер 1951 9
Google Chrome - браузер 1701 6
Microsoft Windows 16882 5
Linux OS 11533 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 4
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 3
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 295 3
JavaScript - JS - язык программирования 1425 3
StatCounter 478 3
Apple Safari - браузер 896 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Apple iOS 8583 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Google - Gmail 1021 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 2
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 65 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 2
Google Account - Google ID 55 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 117 1
Konqueror - браузер и файловый менеджер 23 1
Falkon (ранее Qupzilla) - кроссплатформенный обозреватель (браузер) с открытым исходным кодом 5 1
Samsung Internet - браузер 15 1
Недобросовестная конкуренция 57 1
Google Android 15244 1
Apple macOS 2419 1
Linux KDE Plasma 265 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
Brave - Браузер 45 1
Opera Browser - Браузер 1050 1
Falkon - Браузер с открытым исходным кодом 6 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 230 1
Mozilla Firefox OS 93 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 159 1
Microsoft Windows NT 890 1
Eich Brendan - Айк Бренден 15 3
Beard Chris - Крис Берд 14 2
Mayo Mark - Майо Марк 3 2
Peterson Chris - Петерсон Крис 4 1
Bakita Joshua - Бакита Джошуа 2 1
Nitot Tristan - Нитот Тристан - Найтот Тристан 4 1
Heilmann Christian - Хейлманн Кристиан 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Европа 24964 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
США - Калифорния 4829 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Ирландия - Республика 1051 1
Канада 5082 1
США - Торонто 273 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Ergonomics - Эргономика 1755 2
"корпорация добра" 17 2
Сон - Somnus 483 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
CNET Networks - CNET News 1643 2
ComputerWorld 144 1
Finacial Times 4 1
Reddit 398 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
BleepingComputer - Издание 458 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще