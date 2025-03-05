Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170108
ИКТ 13245
Организации 10383
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3399
Системы 25201
Персоны 72821
География 2760
Статьи 1510
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2581
Мероприятия 843

Falkon (ранее Qupzilla) кроссплатформенный обозреватель (браузер) с открытым исходным кодом


05.03.2025 Cloudflare без объяснения причин стал отключать от интернета пользователей редких браузеров. Жалобы полностью игнорируются 1
16.12.2019 Google забанила в своих сервисах популярные Linux-браузеры 1
21.03.2019 Создан браузер, потребляющий в разы меньше оперативной памяти, чем Chrome 1
18.07.2017 Directum работает на российских защищенных компьютерах 1
24.12.2015 «МойОфис» vs Microsoft Office: Сравнение несравнимого 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Falkon (ранее Qupzilla) и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24692 2
Blink 40 2
Google LLC 11845 2
Ростелеком 9777 1
Новые облачные технологии (НОТ) 451 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1941 1
Directum - Директум 1103 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 819 1
Корунд 9 1
Корунд-М КБ АНО - Конструкторское бюро 3 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9239 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24340 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9390 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11159 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7487 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1861 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 415 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 1
VIM - Virtualized Infrastructure Manager - Системы управления виртуализованной инфраструктурой 14 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1271 1
HTML - KHTML - компонент для просмотра HTML-документов, разработанный для среды KDE для UNIX-систем 14 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14472 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15856 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29965 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3979 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20922 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9458 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11147 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1134 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25576 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21357 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3879 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11704 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1999 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1575 1
Фильтр синего света - синяя подсветка - режим чтения 226 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 723 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1841 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5376 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 310 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1140 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 899 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1452 1
Web-client - Веб-клиент 215 1
Linux OS 10047 4
Mozilla Firefox - браузер 1892 3
Google Chrome - браузер 1569 2
Linux KDE Plasma 226 2
Opera Browser - Браузер 1022 2
Falkon - Браузер с открытым исходным кодом 5 2
Microsoft Windows 15751 2
Google YouTube - Видеохостинг 2766 1
Python - высокоуровневый язык программирования 954 1
Microsoft Windows 7 1981 1
Apple macOS 2078 1
Microsoft Edge - браузер 1997 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 1
JavaScript - JS - язык программирования 1203 1
Apple Safari - браузер 857 1
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 64 1
Adblock 32 1
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 109 1
Konqueror - браузер и файловый менеджер 23 1
QtWebKit 4 1
Microsoft Office Online 31 1
Новые облачные технологии - МойОфис 792 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Apple iOS 7858 1
Microsoft Azure 1413 1
Microsoft Exchange 1745 1
Microsoft Office 365 945 1
Google Android 14089 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 473 1
Microsoft Office 3760 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2091 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 489 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 425 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 237 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 816 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 244 1
Microsoft Office Word 778 1
Apache OpenOffice 472 1
Google Account 20 1
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 30 1
Nightingale Johnathan - Найтингейл Джонатан 8 1
Peterson Chris - Петерсон Крис 4 1
Bakita Joshua - Бакита Джошуа 2 1
Левкевич Михаил 60 1
Пертенава Лилиана 8 1
Архангельский Глеб 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 1
Россия - ЮФО - Севастополь 543 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17169 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 2
White list - Белый список 103 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29398 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3175 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 298 1
Blacklist - Чёрный список 623 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13704 1
Reddit 317 1
BleepingComputer - Издание 351 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11265 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 76 1
РАН - Российская академия наук 1887 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 49 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344674, в очереди разбора - 765570.
Создано именных указателей - 170108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Изучаем Вселенную: 6 умных телескопов для наблюдения за планетами

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще