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Falkon (ранее Qupzilla) кроссплатформенный обозреватель (браузер) с открытым исходным кодом
Falkon (ранее Qupzilla) и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 24692 2
|Blink 40 2
|Google LLC 11845 2
|Ростелеком 9777 1
|Новые облачные технологии (НОТ) 451 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1941 1
|Directum - Директум 1103 1
|Microsoft Russia - Майкрософт Россия 819 1
|Корунд 9 1
|Корунд-М КБ АНО - Конструкторское бюро 3 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
|Nightingale Johnathan - Найтингейл Джонатан 8 1
|Peterson Chris - Петерсон Крис 4 1
|Bakita Joshua - Бакита Джошуа 2 1
|Левкевич Михаил 60 1
|Пертенава Лилиана 8 1
|Архангельский Глеб 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145810 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 1
|Россия - ЮФО - Севастополь 543 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17169 1
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|BleepingComputer - Издание 351 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11265 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
|РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 76 1
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