Самый популярный в мире браузер скоро поломает интернет

После обновления до версии 100 браузер Chrome может перестать открывать сайты, в том числе и популярные. Многие веб-ресурсы определяют версию браузера по первым двум цифрам ее индекса, то есть Chrome 100 они будут определять как давно никем не поддерживаемый Chrome 10. Такая проблема существует, к примеру, во всех сайтах, собранных в конструкторе Duda.

Chrome против интернета

Многочисленные веб-сайты могут перестать открываться в браузере Chrome после его обновления до версии 100, пишет портал https://www.cnews.ru/book/9to5Google" class="book-link">9to5Google. Это коснется, в том числе, и сайтов, собранных в известном конструкторе Duda.

Такие сайты используют один и тот же код для определения версии браузера, в котором содержится своего рода баг. Код определяет только первые две цифры в номере версии – к примеру, номер 96.0.4664.111 он видит просто как 96. Таким образом, Chrome 100 он распознает как Chrome 10, что и вызовет сбой в работе всех Duda-сайтов.

Технически, все сайты проверяют строчку с указанием версии браузера и ряда других параметров. Она называется User agent и в случае Chrome выглядит следующим образом: «Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36».

Сайты, собранные в данном конструкторе, не открываются в Chrome ниже версии 40, вышедшей еще в 2015 г. Это искусственное ограничение, установленное разработчиками, к тому же, сама Google давно не поддерживает ранние версии своего браузера, которому недавно исполнилось 13 лет. Chrome 10 вышел в начале 2011 г., почти 11 лет назад.

Обновление до Chrome 100 может оказаться весьма рискованной затеей

Дата релиза Chrome 100 пока не установлена. Однако она совершенно точно выйдет в 2022 г., быть может, даже в первой его половине. На 23 декабря 2021 г. самая актуальная стабильная сборка имела индекс 96.0.4664.111. Chrome 97 появится 4 января 2022 г., после чего 1 февраля 2022 г. будет заменен на Chrome 98. По прогнозам 9to5Google, Chrome 100 выйдет в марте 2022 г.

Chrome – это самый популярный браузер в мире. Согласно статистике StatCounter за ноябрь 2021 г., он занимает более 64% глобального рынка, а у ближайшего конкурента, Apple Safari, доля едва выходит за 19%. В России у Chrome 56,06%, за ним следует «Яндекс.браузер» с 15,56%.

Как решить проблему

Большая часть данных в строке User Agent предназначена для обеспечения совместимости с совсем старыми сайтами, запущенными десятилетия назад и с тех пор не обновлявшиеся. Современные же веб-страницы ориентируются в первую очередь на номер версии.

Как пишет 9to5Google, в теории можно решить проблему, с которой скоро столкнутся владельцы Duda-сайтов, просто путем упразднения параметра User agent. Но это выведет из строя древние сайты.

Google нашла более изящное решение проблемы, одновременно полностью сняв с себя ответственность за возможную неработоспособность сотен тысяч сайтов, разбросанных по всему интернету. Она предложила владельцам сайтов перенастроить определение версии браузера не по первым цифрам, по тем, что стоят после первой точки.

Другие браузеры, основанные на Chrome, тоже могут перестать работать со многими сайтами

Это пока один из возможных вариантов выхода из сложившейся ситуации. Если Google остановится именно на нем, то итоговый идентификатор версии Chrome 100 может выглядеть как 99.100.1245.65. Сайты будут «думать», что пользователь все еще работает в Chrome 99, вследствие чего из корректной работе ничего не будет угрожать. В нынешней бета-версии Chrome 97 уже есть встроенный флаг, меняющий индекс версии таким образом, чтобы ее реальный номер стоял после первой точки.

Проблема не только в Duda

Отсутствие поддержки трехзначных версий браузеров является проблемой далеко не только для сайтов, собранных в Duda. Однако Google пока не может определить ее истинные масштабы.

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В качестве примера 9to5Google привел сайты, созданные на британской платформе Yell Business. До недавнего времени она тоже распознавала бы Chrome 100 как древний Chrome 10. Однако на 23 декабря 2021 г. специалисты Yell Business, не без помощи сотрудников Google, этот баг устранили.

Многочисленные конструкторы сайтов, как популярные, так и малоизвестные, тоже могут содержать рассмотренный недочет. То же касается и самописных сайтов.

Google «убивает» интернет

Обновления Chrome нередко мешают нормальной работе интернета. В последние годы компания объявила войну классическим протоколам, использовавшимися в интернете не годами – десятилетиями.

Google шла к полному отключению в Chrome поддержки FTP с 2014 г. Эта цель была достигнута в версии Chrome 76 в 2019 г., однако на фоне пандемии коронавируса поддержка FTP была возвращена, хотя и временно.

Протокол HTTP Google тоже не нравится. Она называет его небезопасным и рекомендует всем веб-мастерам переходить на более надежный HTTPS. Chrome начал постепенно «забывать» о существовании HTTP в 2020 г.