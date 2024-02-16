Выпущен ноутбук на «бронированном» российском Linux

Fplus выпустила ноутбук на российской ОС «ОСнова», которая ранее была доступна только в бизнес-среде. Это защищенный дистрибутив Linux с сертификатом ФСТЭК. Внутри мобильного ПК иностранные компоненты, хотя его сборка ведется в Подмосковье.

Российский Linux в российском ноутбуке

Компания Fplus сообщила CNews о скором начале продаж ноутбука Flaptop i5 16512, главная отличительная особенность которого – это оригинальная операционная система «ОСнова» вместо Windows или распространенных дистрибутивов Linux. Сборка ноутбуков налажена в Московской области в деревне Валищево.

«ОСнова» – это тоже Linux-дистрибутив, только российский и имеющий сертификат Федеральной службы по таможенному и экспортному контролю России (ФСТЭК). Документ подтверждает соответствие ОС требованиям ведомства по безопасности четвертого уровня, что позволяет безопасно использовать систему в частных компаниях и госорганизациях. Различные сертификаты ФСТЭК есть и у других российских ОС, например, у Astra Linux Special Edition.

Первоначально «ОСнова» была доступна только в корпоративной среде – Flaptop i5 16512 это первый ноутбук потребительского сегмента, который получил «ОСнову» по умолчанию.

Фото: Fplus Ноутбук имеет базовый классический дизайн

Впрочем, эту систему раньше можно было купить отдельно. Редакция CNews нашла ее в каталоге дистрибьютора Softline – одиночная лицензия в виде ISO-образа и без техподдержки стоила на момент выхода материала 4800 руб. Система внесена в реестр отечественного ПО 22 июня 2023 г.

Точные сроки появления Flaptop i5 16512 в российской рознице разработчики не раскрывают, сообщая лишь, что купить его можно будет в скором будущем.

Все по классике

Flaptop i5 16512 представляет собой классический ноутбук с точки зрения дизайна и габаритов. Это мобильное решение с IPS-матрицей на 15,4 дюйма, углами обзора 178 градусов и разрешением 1920х1080 пикселей (Full HD), полноразмерной и полноценной клавиатурой (с блоком цифровых клавиш) и относительно большим тачпадом.

Несмотря на то, что сам ноутбук и его сборка – российские, внутри у него почти нет отечественных компонентов. Основой Flaptop i5 16512 выступает процессор Core i5-1235U семейства Alder Lake образца осени 2021 г. – один из первых гибридных чипов Intel с высокопроизводительными и энергоэффективными ядрами в одном кристалле.

Core i5 1235U – это процессор для ноутбуков под посадочное место BGA-1744. В его распоряжении есть два высокопроизводительных ядра с многопоточностью и частотой от 1,3 до 4,4 ГГЦ и восемь эненргоэффективных однопоточных ядер от 0,9 до 3,3 ГГц. Есть кэш третьего уровня на 12 МБ, графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) от 0,3 до 1,2 ГГц, TDP 12-55 Вт и классический для Intel техпроцесс 10 нм. Результат в Cinebench R23 – 6620 баллов, в GeekBench v6 – около 6690 баллов в многоядерном режиме.

Процессор дополнен оперативной памятью на 16 ГБ, а в качестве системного накопителя используется SSD-драйв вместительностью 256 ГБ. Прочие спецификации ноутбука производитель не предоставил, за исключением времени автономной работы. От АКБ новый Flaptop i5 16512 проработает до семи часов.

Все включено и защищено

Программная платформа ноутбука в лице системы «ОСнова» имеет в своей основе ядро Linux версии 5.15, которое создатели системы называют актуальным – об этом говорится на официальном сайте проекта). На самом деле этой сборке уже два с половиной года: она вышла в октябре 2021 г., и с того момента вышло еще 12 стабильных крупных релизов, не считая всевозможные мелкие патчи. Последний на момент выхода материала крупный билд имеет индекс 6.7, пролонгированную техподдержку (LTS) и дату релиза 8 января 2024 г.

Согласно описанию с официального сайта, «ОСнова» поставляется с внушительным списком предустановленного ПО. Это в первую очередь офисный пакет LibreOffice, браузеры Firefox и Chromium, почтовые клиенты Mozilla Thunderbird и K-mail, графические редакторы Gimp и Inkscape, а также калькулятор, календарь и штатный мессенджер.

За Linux, порою, иногда тоже приходится платить

В Fplus упомянули о наличии в системе российского офисного пакета «МойОфис», браузеров «Яндекс Браузер» и Konqueror, а также утилиты Wine для запуска программ для Windows.

К особенностям «ОСновы» разработчики относят замкнутую программную среду. В системе реализован контроль целостности файлов любого типа до исполнения, есть поддержка алгоритмов криптографических преобразований России, а также имеется возможность интеграции с криптографическими отечественными решениями «Рутокен» и «КриптоПро».

Кто создал «ОСнову»

Разработчик «ОСновы» – АО «НППКТ». По информации ЕГРЮЛ, общество основано в июле 2017 г. в Москве с уставным капиталом 500 тыс. руб. Генеральный директор организации – Сергей Дроздов, основной вид деятельности – «разработка компьютерного программного обеспечения» (код ОКВЭД 62.01). Чистая прибыль компании за 2022 г. составила 3,5 млн руб. против 1 млн руб. в 2021 г. и 45,4 млн руб. в 2019 г. в 2020 г. был зафиксирован 2-миллионный чистый убыток.

Фото: Fplus Flaptop i5 16512

Общая выручка общества за 2022 г. – 107 млн руб., что на 94% больше, нежели в 2021 г. (55,2 млн руб.). В то же время в 2020 г. НППКТ заработала 120,4 млн руб., а в 2019 – 218,6 млн руб. (данные сервиса «Контур.Фокус»). Финансовая информация за 2023 г. в публичном доступе на момент выхода материала отсутствовала.

Дополнение

После публикации материала в редакцию CNews поступили комментарии представителей Fplus. Они сообщили, что на старте продаж ноутбук будет стоить 70 тыс. руб. за версию с 16 ГБ RAM и SSD на 256 ГБ. Также, по их словам, в будущем появятся другие комплектации этой модели, но их стоимость и характеристики уточнять не стали

На вопрос редакции о выборе чипа Intel 12 поколения вместо 13 или вовсе AMD Ryzen в Fplus ответили: «Мы взяли процессор наиболее востребованный и актуальный как в прошлом, так и в этом году». Также они ответили. Что на ноутбук можно будет установить Windows, но это не потребуется, так как аналогичная по хакрактеристикам версия Flaptop есть на базе Windows и доступна в рознице. «"ОСнова" - это российская альтернатива операционной системы для людей, которые используют ноутбук не для игр, например, но имеют потребность в безопасной работе и при этом с приемлемым уровнем комфорта», – добавили в Fplus.

Выбор «ОСновы» из множества других российских дистрибутивов Linux в Fplus прокомментировали так: «Fplus – российский производитель, поэтому использовать российские компоненты для нас важно. ОС "Основа" – продукт российских разработчиков, он функциональный и удобный, позволяет с комфортом решать подавляющее большинство ежедневных задач, но при этом во главу угла ставит безопасность пользователя и сохранность его персональных данных. ОС "Основа" постоянно совершенствуется, код дорабатывается, добавляются новый возможности. Пользователь такого ноутбука может не задумываться о рисках, которые несет в себе изменение политической ситуации и уход вендора из страны, например».

Сроки поступления нового ноутбука в продаже в Plus уточнять не стали, но сообщили, где его можно будет купить. «Продажи начнутся в оффлайне: помимо розничной сети "М.Видео", ноутбуки можно купить в сети магазинов устройств для умного дома "Всесмарт". Онлайн-канал пока не рассматривался поскольку продукт новый, необходимо предоставить пользователю возможность "пощупать" новую операционную систему, "примерить" на себя, сравнить с привычными Windows и macOS, и принять решение», – сказали CNews в Fplus.



Также в компании ответили на вопрос CNews о месте производства корпусов, экранов, системных плат и других компонентов ноутбука: «Мы развиваем свои производственные мощности, и в планах не только линии поверхностного монтажа компонентов, литья пластика и обработки металла для создания корпусов для оборудования, но и еще увеличение доли отечественных компонентов и периферии, постоянное повышение уровня локализации. Первые партии компонентов собирались на предприятиях-партнерах, а на нашем заводе производилась финишная сборка, тестирование и настройка оборудования».