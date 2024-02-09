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Под Москвой начало работать крупное производство ноутбуков и серверов

ИТ-холдинг Fplus запустил мощное производство электроники под Москвой. Ежегодно на новой площадке будет производиться до 500 тыс. устройств, включая ноутбуки, серверы, принтеры, СХД, смартфоны и др. Вложения в производство превысили 1 млрд рублей.

Новые мощности Fplus

Как стало известно CNews, ИТ-холдинг Fplus (ранее «Марвел-КТ») будет производить до 500 тыс. устройств ежегодно на своем новом заводе в Подмосковье (д. Валищево).

Площадь предприятия составляет 25 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций компании в запуск завода превысил 1 млрд руб. Об этом CNews рассказал главный исполнительный директор Fplus Михаил Волков.

Сейчас на новом заводе собирают ноутбуки, серверы и принтеры. В день предприятие выпускает до 1 тыс. устройств. В перспективе Fplus планирует расширить номенклатуру: на сборку поставят планшеты, системы хранения данных, коммутаторы, моноблоки, смартфоны.

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Фото: usertrmk на Freepik
Fplus запустил новое производство

Новое предприятие рассчитано на поверхностный монтаж разработанных компанией плат, а также полный цикл сборки продукции, прошивку программного обеспечения, тестирование устройств, упаковку и комплектование заказов. В будущем холдинг планирует локализовать на новой площадке литье пластика и штамповку металла.

«Запуск нового завода создал несколько сотен рабочих мест для квалифицированных специалистов и позволил существенно нарастить наши возможности производства, — отметил Волков. — Теперь, с учетом собственных и контрактных площадок, компания Fplus может выпускать свыше 3 млн изделий ежегодно».

Деятельность и компании холдинга

В холдинг Fplus входят производитель программно-аппаратных решений Fplus (ранее F+ tech и F+ imaging), «Fplus Логистика», производитель потребительской электроники под собственными торговыми марками Fplus (ранее F+ и Accesstyle), дистрибутор ИТ-оборудования и ПО «Марвел-Дистрибуция», розничная сеть магазинов устройств для умного дома «Всёсмарт» и ряд других компаний.

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Fplus производит серверное и сетевое оборудование, смартфоны, планшеты, принтеры и МФУ и т.д. Производство компании расположено в России.

В августе 2022 г. Fplus выкупил российское подразделение американского производителя принтеров Lexmark вместе с сотрудниками. После ухода из России иностранных вендоров дистрибутор вознамерился занять 20% рынка российской печати. В июле 2023 г. CNews писал о планах Fplus производить компьютерные мониторы в России.

Владельцы холдинга

По данным базы «Контур.фокус», с ноября 2023 г. холдингом Fplus (юрлицо ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки» владеют Алексей Мельников (75%), ООО «Икс 2» (19%) и Александр Синяк (5%).

В октябре 2023 г. из основного состава владельцев ушел Владимир Корнев, ранее ему как и Мельникову принадлежало по 50% компании. Выручка Fplus в 2022 г. достигла 215,25 млрд руб.

Кристина Холупова

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