Fplus представила ноутбук с российской операционной системой «ОСнова» для потребительского рынка

Российская компания Fplus, производитель и поставщик цифровых устройств, анонсировала выход нового продукта — ноутбука Flaptop i5-16512, оснащенного отечественной операционной системой «ОСнова». Ранее ОС была доступна только для устройств в корпоративном секторе. Об этом CNews сообщили представители Fplus.

Ноутбук Fplus Flaptop оснащен процессором Intel Core i5-1235U, а также SSD-накопителем на 512 ГБ. 15,6-дюймовый экран экипирован разрешением Full HD и IPS-матрицей. Время работы устройства от одного заряда аккумулятора достигает 7 часов. Ноутбуки этой серии собираются компанией Fplus в России на собственном производстве в д. Валищево, Московской области.

«ОСнова» — это российская операционная система на базе Linux, которая отличается высокими параметрами защиты персональных данных. Система уже адаптирована для домашнего использования. В неё включены пакет офисных приложений для работы с документами «МойОфис», браузеры «Яндекс Браузер», Chromium и Konqueror, а также пакет Wine, обеспечивающий совместимость с программами, разработанными для Windows.

Алексей Герасев, руководитель направления локализации продукта Fplus: «Мы рады представить ноутбук Fplus Flaptop i с операционной системой «ОСнова». Это первый шаг в интеграции российской ОС в наши ноутбуки для широкого круга потребителей. Стратегия Fplus направлена на расширение предложения на отечественные продукты в ИТ-секторе. Мы видим интерес потребителя к отечественным ноутбукам: по итогам 2023 г. их продажи увеличились вдвое, достигнув уровня в 256 тыс. шт., поэтому мы планируем продолжить развивать направление ноутбуков Fplus и дополнять их отечественными операционными системами».

Советник генерального директора «ОСнова» Андрей Шор: «Интеграция ОС «ОСнова» в ноутбуки Fplus опирается на наши аналитические данные и стратегическую оценку перспектив российского ИТ-сектора. По нашим оценкам, продажи российского инфраструктурного ПО будут расти с опережающей скоростью до 2030 г: среднегодовой темп роста составит 17%. Выходя на потребительский рынок «ОСнова» закроет потребность российского пользователя в удобной и надежной операционной системе, которая обновляется и поддерживается вне зависимости от санкций, а также может предоставить доступ к необходимому набору программ».

Ноутбуки Fplus с предустановленной ОС «ОСнова» в ближайшее время появятся в продаже.

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Fplus — российский производитель и поставщик электронного оборудования и техники. Разрабатывает как оборудование для корпоративного и государственного секторов, так и гаджеты для потребительского рынка. Потребительская электроника на данный момент включает в себя ноутбуки, смартфоны и кнопочные телефоны. Продуктовая линейка Fplus постоянно обновляется и дополняется новыми категориями и продуктами. Под собственной маркой ноутбуков Fplus представлено две линейки: Flaptop i и Flaptop r, которые оснащены процессорами Intel и AMD, экраном с IPS-матрицей, а также имеют корпус, раскладывающийся на 180 градусов.