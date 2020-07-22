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Пользователи MAPS.ME увидят путеводители по ближайшим локациям на карте

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group объявила о том, что в приложении MAPS.ME на карте появился слой с путеводителями. Пользователи легко смогут найти маршрут по интересным местам поблизости и начать путешествие по нему.

Искать маршруты и пользоваться ими в MAPS.ME стало еще проще. Для этого нужно только активировать новый слой в приложении – и все путеводители отобразятся на карте.

Пользователям доступны тысячи маршрутов в более чем 100 странах мира: путеводители для пеших прогулок по городам, включающие в себя самые интересные и знаковые локации, и маршруты для активного отдыха. Их можно скачать и использовать в режиме офлайн – чтобы понравившиеся маршруты были под рукой в любой поездке.

До обновления искать маршруты в приложении можно было только в каталоге путеводителей. Эта опция сохранилась.

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