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Maps.Me запустил опцию для любителей активного отдыха

ПО Софт
, Текст: Эльяс Касми

Картографический онлайн-сервис Maps.Me запустил слой, который показывает перепад высот на местности. С помощью новой функции любителям активного отдыха станет легче планировать на карте подходящий по сложности маршрут и ориентироваться в горах.

Высоты отображаются на картах графически — линиями, повторяющими форму ландшафта. Они показывают рельеф и крутизну уклона на заданных маршрутах. С помощью слоя туристам будет удобнее выбирать трек для хайкинга или велосипедной прогулки в соответствии с уровнем подготовки. Обновление также поможет лучше ориентироваться на местности и эффективнее планировать темп похода.

Пользоваться картами и слоями можно даже без подключения к интернету, в офлайн-режиме. Слой с высотами уже доступен для ряда регионов России и других стран, этот список будет расширяться.

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