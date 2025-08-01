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Золотарев Александр
УПОМИНАНИЯ
Золотарев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|AMARC - Association Mondiale Des Radiodiffuseurs Communautaires - World Association of Community Radio Broadcasters - Всемирная ассоциация общественных радиовещателей 1 1
|Мельничек Юрий 11 2
|Говако Виктор 2 2
|Рачицкий Сергей 2 2
|Бабикова Юлия 4 1
|Сысоев Александр 42 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375492, в очереди разбора - 748172.
Создано именных указателей - 179448.
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