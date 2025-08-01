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Золотарев Александр


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Вячеслав Ульященко возглавил Нижегородский филиал РТРС 1
02.11.2020 Mail.ru продала Maps.me с тройной выгодой 1
27.08.2015 У россиян появилась бесплатная пешеходная навигация 1
13.02.2012 Неопределенность на традиционных радиодиапазонах способствует развитию спутникового радио 1
10.02.2012 «Сбербанк» открыл обновленный офис в Нижневартовске 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Золотарев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3497 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 381 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 338 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 209 1
Ростех - Азимут 75 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 323 1
Yandex - Яндекс 7952 1
Daegu Limited 1 1
Google LLC 12035 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7807 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
О2О Холдинг 58 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 142 1
RTP Global 10 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5055 1
AMARC - Association Mondiale Des Radiodiffuseurs Communautaires - World Association of Community Radio Broadcasters - Всемирная ассоциация общественных радиовещателей 1 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7093 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17512 1
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 406 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1439 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12035 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54340 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1374 1
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 138 1
FinTech - Денежные переводы - Перевод с карты на карту 139 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3892 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1143 1
Аналоговые технологии 2809 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2234 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2543 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24960 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 675 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14136 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4987 1
VK - Mail.ru Maps.me 52 2
Google Android 14404 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Apple iOS 8037 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7202 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5065 1
OpenStreetMap - OSM 59 1
Яндекс.Народная карта - редактор Яндекс Карт - Yandex Map Editor 43 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 559 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 1
Мельничек Юрий 11 2
Говако Виктор 2 2
Рачицкий Сергей 2 2
Бабикова Юлия 4 1
Сысоев Александр 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 151554 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1642 1
Европа 24466 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1921 1
Беларусь - Минск 660 1
Швейцария - Цюрих 268 1
Италия - Итальянская Республика 4401 1
Германия - Федеративная Республика 12829 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2510 1
Беларусь - Белоруссия 5909 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52828 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17695 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4031 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 248 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 412 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3684 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53408 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5429 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49879 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6711 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7678 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19611 1
Crunchbase 74 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1047 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375492, в очереди разбора - 748172.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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