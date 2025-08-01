Вячеслав Ульященко возглавил Нижегородский филиал РТРС

Вячеслав Ульященко назначен директором филиала РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» с 1 августа. Нового руководителя коллективу представил первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети Александр Золотов. Об этом CNews сообщили представители РТРС.

По словам Александра Золотова, Вячеслав Ульященко обладает многолетним управленческим опытом в структуре РТРС, компетенциями в области стратегического планирования с учетом специфики отрасли и трендов цифрового развития. Ключевыми задачами нового руководителя станут реализация государственной политики в сфере телерадиовещания и совершенствование инфокоммуникационного комплекса региона.

«Нижегородская область на протяжении многих лет демонстрирует высокие показатели по уроню развития телевизионного и FM-радиовещания. Поддерживая лучшие профессиональные традиции в работе Нижегородского филиала РТРС, планирую уделить особое внимание модернизации и повышению надежности сети, расширению отраслевого партнерства и реализации социально-значимых проектов в интересах жителей региона», — сказал Вячеслав Ульященко.

Нижегородский филиал РТРС возглавил Вячеслав Ульященко

Вячеслав Ульященко окончил с отличием Томский государственный университет систем управления и электроники (ТУСУР) по специальности «Антикризисное управление», кандидат экономических наук. Получил дополнительное образование в сфере стратегического менеджмента. В РТРС он работает с 2009 г.: ранее занимал должность заместителя директора Челябинского филиала РТРС и руководящие посты в финансово-экономическом блоке Томского филиала РТРС. Также преподавал в ТУСУРе, являясь доцентом кафедры телевидения и управления радиотехнического факультета. За вклад в развитие эфирного телерадиовещания отмечен Благодарностью Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, региональными и корпоративными наградами.