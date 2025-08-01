Разделы

Ульященко Вячеслав


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Вячеслав Ульященко возглавил Нижегородский филиал РТРС 1

РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 381 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12482 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54911 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9446 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3901 1
Золотарев Александр 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 152569 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2033 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 974 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53742 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30978 1
ТГУ - Томский государственный университет 201 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 83 1
