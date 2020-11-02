Mail.ru продала Maps.me с тройной выгодой

Картографический сервис Maps.me сменил владельца – Mail.ru продала его компании Daegu Limited. Сумма сделки составила 1,6 млрд руб., тогда как купила его всего за 542 млн руб. шесть лет назад.

Выгодная сделка

Холдинг Mail.ru Group продал картографический версис Maps.me, принадлежавший ему с 2014 г. Покупателем выступила компания Daegu Limited из состава группы компаний Parity.com Group.

Новый владелец получил 100-процентную долю в сервисе. Сумма сделки составила 1,6 млрд руб. или около $20,1 млн по курсу ЦБ на 2 ноября 2020 г. Сроки ее закрытия на момент публикации материала остались неизвестными.

По информации ТАСС, Maps.me был исключен из списка активов российского холдинга в рамках стратегии по развитию основных сервисов Mail.ru. Maps.me в этом списке не числился.

Parity.com Group, в состав которой входит Daegu Limited, была основана лишь в 2018 г. Это международная система мгновенных денежных переводов, ориентированная в первую очередь на корпоративных клиентов. Головной офис группы находится в Швейцарии.

Чего лишился холдинг

Сервис Maps.me существует с 2010 г., и его отличительная особенность заключается в сохранении всех функций при отсутствующем подключении к интернету. Maps.me позволяет пользователям скачивать карты на свое мобильное устройство и ориентироваться на них по GPS, что актуально при путешествиях в другие города и за рубеж – не требуется покупать SIM-карту или расходовать трафик в роуминге.

После сделки Mail.ru осталась в плюсе

Изначально сервис носил название MapsWithMe. У компании, по данным CrunchBase, было четыре основателя – Юрий Мельничек, Виктор Говако, Александр Золотарев и Сергей Рачицкий. Штаб-квартира находилась в Цюрихе (Шверцария), но штат ее разработчиков дислоцировался в Минске (Белоруссия).

Mail.ru купила Maps.me, как сообщал CNews, в ноябре 2014 г. Сумма сделки составила 542 млн руб., то есть в 2020 г. сервис был продан втрое дороже, если считать в рублях. С учетом курса доллара на момент покупки (46,3 руб. по курсу ЦБ на 13 ноября 2014 г.) Mail.ru заплатила за Maps.me около $11,8 млн, таким образом, выгода с продажи, с пересчетом на доллары почти двойная.

Основатель сервиса Юрий Мельничек объяснил продажу именно Mail.ru Group тем, что данная компания «разделяет наш взгляд на открытые данные и их роль в развитии инновационных технологий».

Сразу после перехода под крыло российского холдинга сервис начал активно развиваться и получать новые возможности. К августу 2015 г. он обзавелся бесплатной пешей навигацией, появившейся в мобильных версиях под Android и iOS. В ноябре 2015 г. эту «фишку» скопировал Google, добавив ее в свои Google Maps.

На момент сделки с Daegu Limited сервис Maps.me был скачан более 140 млн раз. Его ежемесячная аудитория перевалила за 10 млн пользователей, а суммарная выручка за 2019 г. составила в пределах 159 млн руб. За тот же период был зафиксирован убыток по EBITDA, составивший 25 млн руб.

Пока одни продают, другие покупают

За несколько месяцев до отказа Mail.ru от дальнейшего развития Maps.me и передачи его новому владельцу в России состоялась еще одна сделка, связанная с картографическим сервисом. В июне 2020 г., как сообщал CNews, Сбербанк приобрел 72% в компании «2ГИС» и дополнительно еще 3% через свою совместную с Mail.ru компанию «О2О холдинг». Основатель компании Александр Сысоев вместе с менеджментом сохранил за собой 25-процентную долю в ней, тогда как инвестфонды RTP Global и Baring Vostok вышли из ее капитала. До сделки со Сбербанком они удерживали доли 2,3% и 20% соответственно.

Сделка была закрыта в III квартале 2020 г., и наработки картографического сервиса «2ГИС» теперь интегрированы в различные проекты Сбербанка.