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Индексная книга (каталог) CNews*
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FinTech Денежные переводы Перевод с карты на карту

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


01.04.2021 «ВТБ Онлайн» увеличил число стран для международных переводов с карты на карту

В «ВТБ Онлайн» появились новые страны для международных переводов с карты на карту. Теперь пользователи смогут отправлять переводы в 105 стран мира на карты Visa и в 112 стран на карты Mastercard. Максимальная сумма перевода составляет 150 000 рубле
15.02.2021 ВТБ снизил комиссию на переводы с карты на карту за границу

ВТБ снизил комиссию на денежные переводы с карты на карту за границу — с 1,5 до 1% (для переводов на карты Visa и Mastercard)
13.12.2019 Держателям дебетовых бизнес-карт Сбербанка в Москве стали доступны переводы с карты на карту

Держателям дебетовых бизнес-карт Сбербанка в Москве стали доступны переводы с карты на карту. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Московского банка Сбербанка. Благодаря новой возможности переводы денежных средств на бизнес-карты и на карты физических лиц с б
16.03.2018 Бинбанк и Mastercard запустили сервис Masterpass для переводов с карты на карту

Бинбанк внедрил сервис Masterpass для переводов с карты на карту. Теперь клиенты разных российских банков могут отправлять деньги через сайт банка, просто указав свой номер телефона и выбрав карту из хранящегося в Masterpass списка
09.03.2016 «МДМ Банк» предложил мобильное приложение для переводов с карты на карту

«МДМ Банк» запустил мобильное приложение для переводов с карты на карту. Об этом CNews сообщили в «МДМ Банке». С помощью приложения El Momento, доступного для мобильных устройств на базе iOS и Android, можно моментально осуществлять перев
17.12.2015 Денежные переводы с карты на карту между клиентами ВТБ24 стали бесплатными

Денежные переводы с карты на карту между клиентами ВТБ24 в интернет-банке стали бесплатными. Эту операцию теперь можно совершить и в мобильных приложениях — также без взимания комиссии, сообщили CNews в
05.10.2015 «Автоплатеж» Сбербанка стал доступен для регулярных переводов с карты на карту

Сбербанк расширил продуктовую линейку сервиса «Автоплатеж»: теперь он доступен и для автоматических регулярных переводов с карты на карту Сбербанка. Услугу можно подключить как для переводов на свою карту, так и на карту другого клиента Сбербанка. «Автоплатеж как сервис создан для того, чтобы экономить

21.09.2015 Быстрые переводы по номеру карты доступны для пользователей «ВТБ24-Онлайн»

ВТБ24 теперь могут совершать переводы с карты на карту (Card2Card). Об этом CNews сообщили в ВТБ24. Перевод с карты на карту выгодно отличается от межбанковского перевода скоростью, в большинст
16.06.2015 «МТС Банк» запустил онлайн-сервис переводов с карты на карту

уководителя блока розничного бизнеса «МТС Банка» Сергей Картаев. Для удобства пользования сервисом «Перевод с карты на карту» банк установил следующие лимиты: максимальная сумма перевода с карт
04.06.2015 «Трансстройбанк» запустил сервис P2P-переводов с карты на карту

«Трансстройбанк» запустил сервис P2P-переводов с карты на карту как для своих карточных клиентов, так и держателей карт MasterCard, Maestro или Visa, выпущенных любым российским банком. Об этом CNews сообщили в группе компаний «Ин
03.06.2015 Пользователям интернет-банка «Альфа-Клик» доступен сервис переводов с карты на карту

Клиентам «Альфа-Банка» — пользователям интернет-банка «Альфа-Клик» — стали доступны новые переводы с карты на карту — быстрый и удобный способ перевести деньги между картами любых российских банков. Об этом CNews сообщили в «Альфа-Банке». Чтобы воспользоваться новым сервисом, клиент
19.12.2014 «Меткомбанк» запустил переводы с карты на карту

«Меткомбанк» запустил сервис «Перевод с карты на карту», благодаря которому любой желающий может быстро перевести денежные

03.07.2014 «Яндекс.Деньги» научились делать переводы с карты на карту без регистрации

ставить «от пары минут до нескольких дней». Как особо подчеркивают разработчики в своем сообщении, «перевод с карты на карту» не требует регистрации пользователя. Таким образом «Яндекс.Деньги»

07.05.2014 «Московский кредитный банк» запустил сервис моментальных онлайн-переводов с карты на карту

«Московский кредитный банк» запустил новый проект для держателей карт международных платежных систем Visa и MasterCard любых российских банков. Новый сервис позволит оперативно осуществлять онлайн-переводы с карты на карту через специальную форму на сайте банка. Об этом CNews сообщили в МКБ. Воспользоваться сервисом сможет любой желающий. До 8 июня 2014 г. сервис будет работать без комис
21.01.2014 «Альфа-Банк» увеличил объем денежных переводов с карты на карту на 385%

«Альфа-Банк» сообщил об увеличении в 2013 г. общего объема срочных денежных переводов с карты на карту по сравнению с аналогичным показателем 2012 г. на 385% в рублевом эквиваленте. Количество переводов при этом увеличилось на 250%. «2013 год был очень успешным для “Ал
05.11.2013 «Альфа-Банк» запустил переводы с карты на карту в Европу

«Альфа-Банк» сообщил о том, что начиная с ноября клиентам банка стали доступны переводы с карты на карту в Европу. В список стран-получателей международных денежных переводов вошли Мальта, Кипр, Чехия, а также еще 14 европейских стран. Как рассказали CNews в «Альфа-Банке»
17.06.2013 Система А3 запустила услугу денежных переводов с карты на карту

или CNews в компании. Для перевода средств с карты на карту в системе А3 необходимо выбрать раздел «Перевод с карты на карту», ввести номера карт получателя и отправителя денежных средств и ука
15.05.2013 «Альфа-Банк» запустил сервис международных денежных переводов с карты на карту

«Альфа-Банк» объявил о запуске сервиса международных «Переводов с карты на карту». Клиенты банка получили возможность совершать денежные переводы не только между картами Visa/MasterCard российских банков, но и между картами, выпущенными банками Ар
08.04.2013 «Банк Москвы» запустил «Переводы с карты на карту» через интернет-сайт

«Банк Москвы» объявил о запуске услуги «Перевод с карты на карту» через сайт. Как рассказали CNews в банке, новый сервис позволяет ос
21.06.2012 Пользователям «Номос-Линк» теперь доступны онлайн-переводы с карты на карту «Номос-Банка»

рвиса для своих клиентов — онлайн-переводы между собственными банковскими картами. Таким образом, теперь держатели карт «Номос-Банк» (физические лица, резиденты РФ) могут осуществлять рублевые онлайн-переводы с карты на карту банка с помощью системы «Номос-Линк». Комиссия за перевод не взимается, средства на счет получателя зачисляются мгновенно. Лимиты на переводы составляют: 500 тыс. руб.
11.05.2012 «Переводы с карты на карту» — теперь в мобильном приложении «Альфа-Банка» для iPhone, iPad и Android-устройств

«Альфа-Банк» сообщил о доступности услуги «Перевод с карты на карту» на смартфонах и планшетных компьютерах. Теперь не только у клиентов
05.12.2011 В банкоматах «Райффайзенбанка» теперь доступны мгновенные переводы с карты на карту и оплата ЖКУ

оворится в сообщении «Райффайзенбанка». Также держателям карт «Райффайзенбанка» становится доступен перевод с карты на карту «Райффайзенбанка» через банкоматы отделений в Москве и Московской об

Публикаций - 142, упоминаний - 168

FinTech и организации, системы, технологии, персоны:

ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 7
Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 50 6
Apple Inc 13156 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 4
Yandex - Яндекс 9216 3
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
9594 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
PayPal 671 2
Webmoney - Вебмани.Ру 547 2
ЦФТ - Золотая Корона 362 2
TietoEVRY - Tieto 145 2
TietoEVRY Retail payments and Cards 62 2
Google LLC 12690 2
TietoEVRY - Tieto Financial Services 15 2
Монета НКО - PayAnyWay 12 1
Т-Банк - Тинькофф - Центр экосистемной безопасности 8 1
Murex 5 1
Новые платформы 17 1
Samsung Electronics 11065 1
Ростелеком 10948 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
SAP SE 5601 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
X Corp - Twitter 2938 1
Microsoft Corporation 25775 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 1
Oracle Corporation 7074 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Информзащита 941 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Telegram Group 2940 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 55
Visa International 1993 49
Альфа-Банк 1979 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 11
ВТБ - ВТБ24 671 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
ВТБ - Почта Банк 514 5
Русский стандарт Банк 509 5
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 5
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
NanduQ - Qiwi 1013 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
American Express - Amex 338 4
Почта России ПАО 2370 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 3
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 3
Авангард - Акционерный коммерческий банк 43 3
Diners Club International - платёжная система 82 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
Sense Bank - Сенс-банк - ранее Альфа-Банк Украины 3 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
JCB International 146 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 2
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 2
ПриватБанк - PrivatBank 197 2
ВТБ Paymo - Инновационные Платежные Технологии 6 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 61
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 45
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 44
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 33
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 31
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 438 26
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 18
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 15
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
FinTech - Денежные переводы между своими банковскими счетами - me2me-переводы - P2P-переводы 154 12
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 11
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 199 11
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 11
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 9
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 9
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 381 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 7
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 6
FinTech - Банковская карта виртуальная - цифровая банковская карта 117 6
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 6
Оповещение и уведомление - Notification 5945 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
Оцифровка - Digitization 5185 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 5
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1179 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
Google Android 15244 29
Apple iOS 8583 22
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 13
Apple - App Store 3109 13
MasterCard Maestro 159 13
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 133 12
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 9
MasterCard MoneySend 44 9
Альфа-Мобайл 87 8
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 7
Apple iPad 4012 6
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 6
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 6
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 6
Apple Pay 519 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 5
MasterCard SecureCode 79 5
Visa Verified By Visa 62 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 4
MasterCard MasterPass 29 4
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 4
Visa VisaNet - Visa Money Transfer 31 4
Microsoft Windows 16882 3
Samsung Pay 296 3
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 3
Apple Touch ID 298 3
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
Rakuten Viber 665 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 2
Huawei P30 - Серия смартфонов 178 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Онлайн - интернет-банк 10 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк ТурбоПеревод 2 2
Чугунов Никита 81 5
Киричек Алексей 66 4
Свириденко Кирилл 40 4
Бочарова Елена 14 4
Евдокимов Максим 27 3
Смирнова-Крелль Оксана 52 3
Попов Сергей 166 2
Смирнов Дмитрий 112 2
Федосеев Михаил 13 2
Новиков Владимир 36 2
Сивокобильска Оксана 17 2
Пальчун Кирилл 84 2
Шакманас Алгирдас 40 2
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 32 2
Рябый Илья 20 2
Аюпов Артём 7 2
Вавак Станислав 6 2
Ярмола Татьяна 4 2
Мухоряпов Рамиль 2 1
Буши Камаль 1 1
Акимова Надежда 6 1
Манчурак Михаил 2 1
Вестеровский Руслан 19 1
Ведяшкин Матвей 6 1
Андрюшкин Вячеслав 4 1
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Замиралов Олег 11 1
Никулина Татьяна 1 1
Жагипаров Нурлан 3 1
Розенберг Наталья 3 1
Малов Иван 1 1
Колбин Евгений 87 1
Арлазаров Владимир 290 1
Орловский Виктор 408 1
Врублевский Павел 105 1
Белоусов Максим 109 1
Пегасов Сергей 55 1
Карпов Иван 79 1
Дмитриев Кирилл 120 1
Каштанов Дмитрий 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 86
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
Казахстан - Республика 6048 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Украина 7928 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Армения - Республика 2449 6
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Молдавия - Республика Молдова 738 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Европа 24964 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Индия - Bharat 5870 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Чехия - Чешская Республика 1349 3
Узбекистан - Республика 2005 3
Грузия 1332 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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