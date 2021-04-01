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FinTech Денежные переводы Перевод с карты на карту
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- Платёжные системы - Электронные платежные технологии
- Процессинг платёжных систем и банковских карт
- Денежные переводы - Money transfers
- Денежные переводы между своими банковскими счетами
me2me-переводы - P2P-переводы
- Денежные переводы от физических лиц в адрес юридических лиц
C2B - Consumer-to-Business
- Перевод по номеру телефона
- Транзакционный мониторинг
Системы мониторинга транзакций
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|01.04.2021
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«ВТБ Онлайн» увеличил число стран для международных переводов с карты на карту
В «ВТБ Онлайн» появились новые страны для международных переводов с карты на карту. Теперь пользователи смогут отправлять переводы в 105 стран мира на карты Visa и в 112 стран на карты Mastercard. Максимальная сумма перевода составляет 150 000 рубле
|15.02.2021
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ВТБ снизил комиссию на переводы с карты на карту за границу
ВТБ снизил комиссию на денежные переводы с карты на карту за границу — с 1,5 до 1% (для переводов на карты Visa и Mastercard)
|13.12.2019
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Держателям дебетовых бизнес-карт Сбербанка в Москве стали доступны переводы с карты на карту
Держателям дебетовых бизнес-карт Сбербанка в Москве стали доступны переводы с карты на карту. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Московского банка Сбербанка. Благодаря новой возможности переводы денежных средств на бизнес-карты и на карты физических лиц с б
|16.03.2018
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Бинбанк и Mastercard запустили сервис Masterpass для переводов с карты на карту
Бинбанк внедрил сервис Masterpass для переводов с карты на карту. Теперь клиенты разных российских банков могут отправлять деньги через сайт банка, просто указав свой номер телефона и выбрав карту из хранящегося в Masterpass списка
|09.03.2016
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«МДМ Банк» предложил мобильное приложение для переводов с карты на карту
«МДМ Банк» запустил мобильное приложение для переводов с карты на карту. Об этом CNews сообщили в «МДМ Банке». С помощью приложения El Momento, доступного для мобильных устройств на базе iOS и Android, можно моментально осуществлять перев
|17.12.2015
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Денежные переводы с карты на карту между клиентами ВТБ24 стали бесплатными
Денежные переводы с карты на карту между клиентами ВТБ24 в интернет-банке стали бесплатными. Эту операцию теперь можно совершить и в мобильных приложениях — также без взимания комиссии, сообщили CNews в
|05.10.2015
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«Автоплатеж» Сбербанка стал доступен для регулярных переводов с карты на карту
Сбербанк расширил продуктовую линейку сервиса «Автоплатеж»: теперь он доступен и для автоматических регулярных переводов с карты на карту Сбербанка. Услугу можно подключить как для переводов на свою карту, так и на карту другого клиента Сбербанка. «Автоплатеж как сервис создан для того, чтобы экономить
|21.09.2015
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Быстрые переводы по номеру карты доступны для пользователей «ВТБ24-Онлайн»
ВТБ24 теперь могут совершать переводы с карты на карту (Card2Card). Об этом CNews сообщили в ВТБ24. Перевод с карты на карту выгодно отличается от межбанковского перевода скоростью, в большинст
|16.06.2015
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«МТС Банк» запустил онлайн-сервис переводов с карты на карту
уководителя блока розничного бизнеса «МТС Банка» Сергей Картаев. Для удобства пользования сервисом «Перевод с карты на карту» банк установил следующие лимиты: максимальная сумма перевода с карт
|04.06.2015
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«Трансстройбанк» запустил сервис P2P-переводов с карты на карту
«Трансстройбанк» запустил сервис P2P-переводов с карты на карту как для своих карточных клиентов, так и держателей карт MasterCard, Maestro или Visa, выпущенных любым российским банком. Об этом CNews сообщили в группе компаний «Ин
|03.06.2015
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Пользователям интернет-банка «Альфа-Клик» доступен сервис переводов с карты на карту
Клиентам «Альфа-Банка» — пользователям интернет-банка «Альфа-Клик» — стали доступны новые переводы с карты на карту — быстрый и удобный способ перевести деньги между картами любых российских банков. Об этом CNews сообщили в «Альфа-Банке». Чтобы воспользоваться новым сервисом, клиент
|19.12.2014
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«Меткомбанк» запустил переводы с карты на карту
«Меткомбанк» запустил сервис «Перевод с карты на карту», благодаря которому любой желающий может быстро перевести денежные
|03.07.2014
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«Яндекс.Деньги» научились делать переводы с карты на карту без регистрации
ставить «от пары минут до нескольких дней». Как особо подчеркивают разработчики в своем сообщении, «перевод с карты на карту» не требует регистрации пользователя. Таким образом «Яндекс.Деньги»
|07.05.2014
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«Московский кредитный банк» запустил сервис моментальных онлайн-переводов с карты на карту
«Московский кредитный банк» запустил новый проект для держателей карт международных платежных систем Visa и MasterCard любых российских банков. Новый сервис позволит оперативно осуществлять онлайн-переводы с карты на карту через специальную форму на сайте банка. Об этом CNews сообщили в МКБ. Воспользоваться сервисом сможет любой желающий. До 8 июня 2014 г. сервис будет работать без комис
|21.01.2014
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«Альфа-Банк» увеличил объем денежных переводов с карты на карту на 385%
«Альфа-Банк» сообщил об увеличении в 2013 г. общего объема срочных денежных переводов с карты на карту по сравнению с аналогичным показателем 2012 г. на 385% в рублевом эквиваленте. Количество переводов при этом увеличилось на 250%. «2013 год был очень успешным для “Ал
|05.11.2013
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«Альфа-Банк» запустил переводы с карты на карту в Европу
«Альфа-Банк» сообщил о том, что начиная с ноября клиентам банка стали доступны переводы с карты на карту в Европу. В список стран-получателей международных денежных переводов вошли Мальта, Кипр, Чехия, а также еще 14 европейских стран. Как рассказали CNews в «Альфа-Банке»
|17.06.2013
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Система А3 запустила услугу денежных переводов с карты на карту
или CNews в компании. Для перевода средств с карты на карту в системе А3 необходимо выбрать раздел «Перевод с карты на карту», ввести номера карт получателя и отправителя денежных средств и ука
|15.05.2013
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«Альфа-Банк» запустил сервис международных денежных переводов с карты на карту
«Альфа-Банк» объявил о запуске сервиса международных «Переводов с карты на карту». Клиенты банка получили возможность совершать денежные переводы не только между картами Visa/MasterCard российских банков, но и между картами, выпущенными банками Ар
|08.04.2013
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«Банк Москвы» запустил «Переводы с карты на карту» через интернет-сайт
«Банк Москвы» объявил о запуске услуги «Перевод с карты на карту» через сайт. Как рассказали CNews в банке, новый сервис позволяет ос
|21.06.2012
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Пользователям «Номос-Линк» теперь доступны онлайн-переводы с карты на карту «Номос-Банка»
рвиса для своих клиентов — онлайн-переводы между собственными банковскими картами. Таким образом, теперь держатели карт «Номос-Банк» (физические лица, резиденты РФ) могут осуществлять рублевые онлайн-переводы с карты на карту банка с помощью системы «Номос-Линк». Комиссия за перевод не взимается, средства на счет получателя зачисляются мгновенно. Лимиты на переводы составляют: 500 тыс. руб.
|11.05.2012
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«Переводы с карты на карту» — теперь в мобильном приложении «Альфа-Банка» для iPhone, iPad и Android-устройств
«Альфа-Банк» сообщил о доступности услуги «Перевод с карты на карту» на смартфонах и планшетных компьютерах. Теперь не только у клиентов
|05.12.2011
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В банкоматах «Райффайзенбанка» теперь доступны мгновенные переводы с карты на карту и оплата ЖКУ
оворится в сообщении «Райффайзенбанка». Также держателям карт «Райффайзенбанка» становится доступен перевод с карты на карту «Райффайзенбанка» через банкоматы отделений в Москве и Московской об
FinTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Чугунов Никита 81 5
|Киричек Алексей 66 4
|Свириденко Кирилл 40 4
|Бочарова Елена 14 4
|Евдокимов Максим 27 3
|Смирнова-Крелль Оксана 52 3
|Попов Сергей 166 2
|Смирнов Дмитрий 112 2
|Федосеев Михаил 13 2
|Новиков Владимир 36 2
|Сивокобильска Оксана 17 2
|Пальчун Кирилл 84 2
|Шакманас Алгирдас 40 2
|Ozolins Maris - Озолиньш Марис 32 2
|Рябый Илья 20 2
|Аюпов Артём 7 2
|Вавак Станислав 6 2
|Ярмола Татьяна 4 2
|Мухоряпов Рамиль 2 1
|Буши Камаль 1 1
|Акимова Надежда 6 1
|Манчурак Михаил 2 1
|Вестеровский Руслан 19 1
|Ведяшкин Матвей 6 1
|Андрюшкин Вячеслав 4 1
|Ганеев Марат 3 1
|Замиралов Олег 11 1
|Никулина Татьяна 1 1
|Жагипаров Нурлан 3 1
|Розенберг Наталья 3 1
|Малов Иван 1 1
|Колбин Евгений 87 1
|Арлазаров Владимир 290 1
|Орловский Виктор 408 1
|Врублевский Павел 105 1
|Белоусов Максим 109 1
|Пегасов Сергей 55 1
|Карпов Иван 79 1
|Дмитриев Кирилл 120 1
|Каштанов Дмитрий 28 1
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 2
|Финам ИК - CreditCardsOnline - Кредит Кардс Онлайн 15 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
|РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
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