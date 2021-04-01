«ВТБ Онлайн» увеличил число стран для международных переводов с карты на карту В «ВТБ Онлайн» появились новые страны для международных переводов с карты на карту. Теперь пользователи смогут отправлять переводы в 105 стран мира на карты Visa и в 112 стран на карты Mastercard. Максимальная сумма перевода составляет 150 000 рубле

ВТБ снизил комиссию на переводы с карты на карту за границу ВТБ снизил комиссию на денежные переводы с карты на карту за границу — с 1,5 до 1% (для переводов на карты Visa и Mastercard)

Держателям дебетовых бизнес-карт Сбербанка в Москве стали доступны переводы с карты на карту Держателям дебетовых бизнес-карт Сбербанка в Москве стали доступны переводы с карты на карту. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Московского банка Сбербанка. Благодаря новой возможности переводы денежных средств на бизнес-карты и на карты физических лиц с б

Бинбанк и Mastercard запустили сервис Masterpass для переводов с карты на карту Бинбанк внедрил сервис Masterpass для переводов с карты на карту. Теперь клиенты разных российских банков могут отправлять деньги через сайт банка, просто указав свой номер телефона и выбрав карту из хранящегося в Masterpass списка

«МДМ Банк» предложил мобильное приложение для переводов с карты на карту «МДМ Банк» запустил мобильное приложение для переводов с карты на карту. Об этом CNews сообщили в «МДМ Банке». С помощью приложения El Momento, доступного для мобильных устройств на базе iOS и Android, можно моментально осуществлять перев

Денежные переводы с карты на карту между клиентами ВТБ24 стали бесплатными Денежные переводы с карты на карту между клиентами ВТБ24 в интернет-банке стали бесплатными. Эту операцию теперь можно совершить и в мобильных приложениях — также без взимания комиссии, сообщили CNews в

«Автоплатеж» Сбербанка стал доступен для регулярных переводов с карты на карту Сбербанк расширил продуктовую линейку сервиса «Автоплатеж»: теперь он доступен и для автоматических регулярных переводов с карты на карту Сбербанка. Услугу можно подключить как для переводов на свою карту, так и на карту другого клиента Сбербанка. «Автоплатеж как сервис создан для того, чтобы экономить

Быстрые переводы по номеру карты доступны для пользователей «ВТБ24-Онлайн» ВТБ24 теперь могут совершать переводы с карты на карту (Card2Card). Об этом CNews сообщили в ВТБ24. Перевод с карты на карту выгодно отличается от межбанковского перевода скоростью, в большинст

«МТС Банк» запустил онлайн-сервис переводов с карты на карту уководителя блока розничного бизнеса «МТС Банка» Сергей Картаев. Для удобства пользования сервисом «Перевод с карты на карту» банк установил следующие лимиты: максимальная сумма перевода с карт

«Трансстройбанк» запустил сервис P2P-переводов с карты на карту «Трансстройбанк» запустил сервис P2P-переводов с карты на карту как для своих карточных клиентов, так и держателей карт MasterCard, Maestro или Visa, выпущенных любым российским банком. Об этом CNews сообщили в группе компаний «Ин

Пользователям интернет-банка «Альфа-Клик» доступен сервис переводов с карты на карту Клиентам «Альфа-Банка» — пользователям интернет-банка «Альфа-Клик» — стали доступны новые переводы с карты на карту — быстрый и удобный способ перевести деньги между картами любых российских банков. Об этом CNews сообщили в «Альфа-Банке». Чтобы воспользоваться новым сервисом, клиент

«Меткомбанк» запустил переводы с карты на карту «Меткомбанк» запустил сервис «Перевод с карты на карту», благодаря которому любой желающий может быстро перевести денежные

«Яндекс.Деньги» научились делать переводы с карты на карту без регистрации ставить «от пары минут до нескольких дней». Как особо подчеркивают разработчики в своем сообщении, «перевод с карты на карту» не требует регистрации пользователя. Таким образом «Яндекс.Деньги»

«Московский кредитный банк» запустил сервис моментальных онлайн-переводов с карты на карту «Московский кредитный банк» запустил новый проект для держателей карт международных платежных систем Visa и MasterCard любых российских банков. Новый сервис позволит оперативно осуществлять онлайн-переводы с карты на карту через специальную форму на сайте банка. Об этом CNews сообщили в МКБ. Воспользоваться сервисом сможет любой желающий. До 8 июня 2014 г. сервис будет работать без комис

«Альфа-Банк» увеличил объем денежных переводов с карты на карту на 385% «Альфа-Банк» сообщил об увеличении в 2013 г. общего объема срочных денежных переводов с карты на карту по сравнению с аналогичным показателем 2012 г. на 385% в рублевом эквиваленте. Количество переводов при этом увеличилось на 250%. «2013 год был очень успешным для “Ал

«Альфа-Банк» запустил переводы с карты на карту в Европу «Альфа-Банк» сообщил о том, что начиная с ноября клиентам банка стали доступны переводы с карты на карту в Европу. В список стран-получателей международных денежных переводов вошли Мальта, Кипр, Чехия, а также еще 14 европейских стран. Как рассказали CNews в «Альфа-Банке»

Система А3 запустила услугу денежных переводов с карты на карту или CNews в компании. Для перевода средств с карты на карту в системе А3 необходимо выбрать раздел «Перевод с карты на карту», ввести номера карт получателя и отправителя денежных средств и ука

«Альфа-Банк» запустил сервис международных денежных переводов с карты на карту «Альфа-Банк» объявил о запуске сервиса международных «Переводов с карты на карту». Клиенты банка получили возможность совершать денежные переводы не только между картами Visa/MasterCard российских банков, но и между картами, выпущенными банками Ар

«Банк Москвы» запустил «Переводы с карты на карту» через интернет-сайт «Банк Москвы» объявил о запуске услуги «Перевод с карты на карту» через сайт. Как рассказали CNews в банке, новый сервис позволяет ос

Пользователям «Номос-Линк» теперь доступны онлайн-переводы с карты на карту «Номос-Банка» рвиса для своих клиентов — онлайн-переводы между собственными банковскими картами. Таким образом, теперь держатели карт «Номос-Банк» (физические лица, резиденты РФ) могут осуществлять рублевые онлайн-переводы с карты на карту банка с помощью системы «Номос-Линк». Комиссия за перевод не взимается, средства на счет получателя зачисляются мгновенно. Лимиты на переводы составляют: 500 тыс. руб.

«Переводы с карты на карту» — теперь в мобильном приложении «Альфа-Банка» для iPhone, iPad и Android-устройств «Альфа-Банк» сообщил о доступности услуги «Перевод с карты на карту» на смартфонах и планшетных компьютерах. Теперь не только у клиентов