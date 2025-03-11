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Индексная книга (каталог) CNews*
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Розенберг Наталья


11.03.2025 ПСБ совместно с «МегаФоном» расширяет доступ граждан к биометрическим сервисам 1
11.03.2025 В салонах «МегаФона» откроются банковские отделения 1
07.05.2014 «Московский кредитный банк» запустил сервис моментальных онлайн-переводов с карты на карту 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Розенберг Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9011 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
Visa International 1952 1
МКБ - Московский кредитный банк 562 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 378 1
FinTech - Денежные переводы - Перевод с карты на карту 138 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9406 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5102 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 331 2
MasterCard MoneySend 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 145998 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17539 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48463 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1096 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 707 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345849, в очереди разбора - 764780.
Создано именных указателей - 170432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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