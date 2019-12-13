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Держателям дебетовых бизнес-карт Сбербанка в Москве стали доступны переводы с карты на карту

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Держателям дебетовых бизнес-карт Сбербанка в Москве стали доступны переводы с карты на карту. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Московского банка Сбербанка.

Благодаря новой возможности переводы денежных средств на бизнес-карты и на карты физических лиц с бизнес-карт проходят мгновенно. Для перевода необходимо выбрать в личном кабинете карту, с которой нужно перевести деньги, и ввести номер карты получателя. Комиссия за перевод с бизнес-карт составляет 1,5% (минимум — 50 руб.), с карты физического лица на бизнес-карту — 1% (минимум — 50 руб.).

Помимо мгновенных переводов, бизнес-карты Сбербанка дают их владельцам ряд дополнительных преимуществ, в том числе бонусные программы и специальные предложения от партнеров. Все это позволяет бизнесменам сокращать деловые расходы — экономить на бухгалтерии, закупках, транспортно-логистических и прочих услугах. Также в банке предусмотрены кредитные бизнес-карты, которые позволяют приобретать необходимые для предпринимательства ресурсы в кредит с льготным периодом.

Услуга стартовала в некоторых регионах страны еще в начале ноября 2019 г., а в декабре тираж завершился по всей России. Такие операции по бизнес-картам теперь проходят в онлайн-режиме круглосуточно и ежедневно.

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