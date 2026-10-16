Индексная книга (каталог) CNews*
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Милевский Алексей
СОБЫТИЯ
|16.10.2026
|У национализированного создателя «Мира танков» новый владелец 1
|17.10.2018
|Mail.Ru Group и GeekBrains запустили направление бизнес-образования 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Милевский Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1396 1
|Wargaming - World of Tanks - Мир танков 198 1
|Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 51 1
|VK - Mail.ru Maps.me 55 1
|Wargaming - World of Tanks Blitz - WOT Blitz 38 1
|INS Ecosystem 1 1
|Добродеев Борис 98 1
|Лисовский Евгений 20 1
|Горный Александр 44 1
|Моисеев Алексей 35 1
|Щербинин Павел 12 1
|Кислый Виктор 18 1
|Добродеев Олег 18 1
|Лукашевич Андрей 9 1
|Хатажаев Малик 4 1
|Беларусь - Белоруссия 6387 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169397 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1159 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 330 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.