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Индексная книга (каталог) CNews*
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Милевский Алексей

СОБЫТИЯ


16.10.2026 У национализированного создателя «Мира танков» новый владелец 1
17.10.2018 Mail.Ru Group и GeekBrains запустили направление бизнес-образования 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Милевский Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3629 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5125 1
Wargaming 162 1
VK - Mail.ru Foodtech Ventures 2 1
EdgeЦентр - ЭджЦентр 23 1
ALESTA Software & Services - Алеста Учебный центр 34 1
Промышленные сооружения - Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио - Леста Геймс Москва 44 1
Мкипер 1 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1420 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 626 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 883 1
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Беларусь - Белоруссия 6387 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5884 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5887 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18506 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2331 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 770 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 504 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1913 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 533 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1159 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 330 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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