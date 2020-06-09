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«Росэлектроника» разработала микроэлектронные компоненты для перспективных средств связи

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработал первые отечественные СВЧ-генераторы, необходимые для производства перспективных средств связи и идентификации. Новые устройства созданы в рамках программы импортозамещения электронно-компонентной базы. Изделия отличаются от зарубежных аналогов более высокой надежностью и герметичностью конструкции.

Новая линейка СВЧ-генераторов, созданная Омским НИИ приборостроения (входит в «Росэлектронику»), предназначена для формирования СВЧ сигнала в проводных и беспроводных средствах телекоммуникации, радарных системах, автомобильной и авиационной электронике. Разработанные устройства включены в «Перечень электронной компонентной базы, разрешенной для применения при разработке, модернизации, производстве и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники» Минпромторга РФ.

Главная особенность новых устройств, выполненных на основе резонаторов на поверхностных поперечных волнах (ПАВ, surface transverse waves – STW), – обеспечение импульсной модуляции выходного сигнала и высокая стойкость к механическим, биологическим и климатическим воздействиям. Диапазон рабочих частот генераторов – от 500 до 2000 МГц, габаритные размеры 21х13х7 мм.

«В связи с отсутствием аналогов на внутреннем рынке российские производители систем связи вынуждены закупать изделия СВЧ-диапазона у иностранных поставщиков. Генераторы, разработанные специалистами ОНИИП, являются первыми отечественными изделиями такого рода, что позволит в полном объеме обеспечить импортозамещение данного вида продукции на российском рынке. Мы уже активно приступили к поставке и серийному производству продукции», – отметил генеральный директор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский.



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