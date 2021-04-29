Ростех разработал оборудование дальнего радиуса действия для сетей интернета вещей

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработал оборудование для стандарта LoRaWAN (Long Range Wide Area Network), которое позволяет создавать энергоэффективные сети Интернета вещей дальнего радиуса действия. Новые приборы способны на расстоянии до 5 км осуществлять беспроводной сбор данных с различных периферийных устройств – например, датчиков дыма или счетчиков электроэнергии. Благодаря низкому энергопотреблению, изделия могут работать автономно до 10 лет.

В комплект оборудования, разработанного Омским НИИ приборостроения (входит в «Росэлектронику»), входят два радиомодема, счетчик импульсов и датчики состояний. Радиомодемы предназначены для подсчета импульсов и сбора данных с последующим накоплением и передачей этой информации по протоколу LoRaWAN на базовую станцию. Счетчик импульсов и датчики состояний обеспечивают измерение постоянного напряжения в диапазоне от 0 до 10 В и применяются для контроля технологических процессов. Датчики имеют встроенную систему защиты информации, которая позволяет обеспечить надежную и безопасную передачу данных.

Разработанное оборудование может использоваться в качестве управляющих устройств, к которым подключаются до 5 различных периферийных приборов. Таким образом, аппаратура позволяет передавать данные со счетчиков электроэнергии и водоснабжения в управляющие компании или ресурсоснабжающие организации, с датчиков охраны – в охранные структуры, а с датчиков дыма или газа – в пожарную или газовую службы. Устройства также могут применяться при создании «Умных городов».

«Заложенный в устройствах функционал позволяет решать широкий объем задач, связанный со сбором данных и их беспроводной передачей. При этом для создания сети необходимо существенно меньшее количество считывающих устройств, чем при использовании зарубежных аналогов. Тем самым значительно повышается надежность системы и ее экономическая привлекательность. Мощности предприятия позволяют производить до 100 000 устройств в год. Серийное производство стартует в 2021 году», - отметил генеральный директор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский.