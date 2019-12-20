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«Росэлектроника» разработала мини-компьютер для телекома и промышленности

ИТ в госсекторе Техника

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал специализированный мини-компьютер на базе отечественного двухъядерного микропроцессора. Новое устройство обладает пониженным энергопотреблением, высокой производительностью и небольшими габаритами.

Технические характеристики мини-компьютера, разработанного Омским НИИ приборостроения (входит в «Росэлектронику»), позволяют использовать его в составе комплексов связи, которые традиционно комплектуются полноразмерными компьютерами. Новый мини-компьютер состоит из вычислительного модуля и внешнего источника электропитания. Вычислительный модуль имеет малые габариты − 20 на 17 см, толщина – 4,5 см. При этом новинка имеет объем оперативной памяти 2 ГБ, флеш-память – 4 ГБ и твердотельный диск объемом 32 ГБ.

«Наш специализированный мини-компьютер имеет широкую сферу применения. В рамках программы импортозамещения устройство позволит заменить зарубежные ЭВМ в продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса, например, в автоматизированных рабочих местах операторов в действующих и новых комплексах связи. Также наша разработка может быть востребована в научно-исследовательских институтах и учебных заведениях. В настоящее время идет производство опытных образцов», − сказал генеральный директор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский.

Вычислительный модуль мини-компьютера создан на базе специализированной отечественной микропроцессорной системы на кристалле. Наличие в составе микропроцессора DSP-ядер, по словам разработчиков, позволяет эффективнее производить обработку сигналов по сравнению с обычными микропроцессорами.

В устройство также встроен навигационный приемник ГЛОНАСС/GPS/GALILEO. Это позволяет получать и передавать оператору навигационные данные при использовании мини-компьютера в мобильных комплексах связи, например − в транспортных средствах.

Компьютер поддерживает операционные системы «Альт», GNU/Linux на базе Buildroot, а также защищенную операционную систему реального времени «Нейтрино», сертифицированную Минобороны России.

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