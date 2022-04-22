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«Росэлектроника» будет поставлять комплектующие для терминалов «Гонец»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» объявил о готовности поставлять отечественную элементную базу для абонентских терминалов низкоорбитальной спутниковой системы «Гонец». Это стало одним из основных вопросов обсуждения во время визита представителей руководства АО «Спутниковая система «Гонец» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») в Омский НИИ приборостроения (ОНИИП, входит в холдинг «Росэлектроника»).

Руководители ОНИИП отметили большой прогресс в развитии спутниковой системы «Гонец», включая увеличение орбитальной группировки, открытие новых региональных станций, появление цифровых сервисов в виде «коробочных решений» для потребителей в самых различных отраслях.

В рамках сотрудничества ОНИИП сообщил о готовности осуществлять полный комплекс работ по разработке и созданию абонентских терминалов и антенно-фидерных устройств как для текущей, так и для перспективной линейки оборудования «Гонец». Вместе с тем предприятие подтвердило возможность совместного участия в реализации проекта «Сфера».

«Для нас как спутникового оператора крайне важно быть уверенными в поставщиках абонентского оборудования, так как это важнейшая часть и спутниковой сети, и клиентского сервиса. В этой связи, сотрудничество с Омским НИИ приборостроения поможет нам выстроить цепочку поставок в условиях не просто импортозамещения, а можно сказать – импортопрекращения. Использование в перспективных спутниковых устройствах исключительно отечественной элементной базы обеспечит надежный технологический суверенитет за счет полной независимости от зарубежных поставок радиоэлектронных комплектующих. И, безусловно, это послужит агрегации сил и средств на развитие отечественной промышленности, что сейчас крайне важно», – отметил генеральный директор АО «Спутниковая система «Гонец» Павел Черенков.

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Цифровизация

В качестве пилотного проекта представители организаций договорились о проведении импортозамещения корпуса судовой станции «Гонец», которая уже несколько лет активно используется на отечественных рыбопромысловых судах в качестве спутникового средства мониторинга.

«Использование отечественных комплектующих принципиально важно в таких критически важных отраслях, как ракетно-космическая. Разработанные нашими специалистами образцы ЭКБ и аппаратуры обладают всеми необходимыми техническими характеристиками, которые позволяют обеспечить стабильную работу оборудования в различных условиях эксплуатации», – сказал генеральный директор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский.

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